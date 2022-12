quarrata. CONCERTO DI NATALE E FINE ANNO DELLA FILARMONICA VERDI

Appuntamento alle 16,30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole

QUARRATA. Come ormai da tradizione la filarmonica comunale Giuseppe Verdi di Quarrata torna ad esibirsi in occasione della festa di Santo Stefano. Per il sodalizio quarratino è l’occasione conclusiva dell’anno ma anche il momento per porgere i propri auguri alla città e ai tanti sostenitori e amici della “banda”.

Questo pomeriggio lunedì 26 dicembre alle 16.30 la chiesa di San Michele Arcangelo a Vignole ospiterà un evento musicale che come sempre sarà arricchito dalla presenza di alcuni cantanti. Parteciperanno: Silvia Benesperi cantante, Stefano Arnetoli baritono e Sauro Casseri tenore, della Corale Auser A. Masini di Montale oltre agli allievi della scuola di Musica della filarmonica quarratina.

Dirigerà come sempre il concerto il maestro Alessandro Francini. Il ricco pomeriggio di musica sarà presentato da Pierluigi Borelli, che è anche responsabile dell’organizzazione del pomeriggio musicale.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Quarrata, e del generoso sostegno della Mutua Alta Toscana.

Andrea Balli

