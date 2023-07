quarrata. CONCLUSO CON SUCCESSO IL TAVOLO DI PROGETTAZIONE 0-6 PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Il tavolo si propone di essere una regia per la progettazione ed il coordinamento delle azioni educative. Coinvolti nidi e scuole dell’infanzia del territorio

QUARRATA. Con l’appuntamento Leggere e narrare ai bambini ed alle bambine nei servizi 0/6 di Quarrata, si è concluso il progetto di continuità educativa 0-6, un tavolo di progettazione educativa attivo ormai da anni sul territorio di Quarrata, coordinato da Francesca Ferretti, coordinatrice pedagogica del Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Quarrata, e costituito da tutti i referenti e/o titolari dei servizi per l’infanzia 0/6 anni pubblici (nidi comunali e scuole infanzia statali) e privati (nidi privati e scuole infanzia paritarie private).

Il tavolo ha l’obiettivo di essere una regia per la progettazione ed il coordinamento delle azioni educative che vengono messe in atto al fine di sostenere la qualità dei servizi, la loro coerenza e garantire ai bambini ed alle bambini il diritto alla continuità educativa nel passaggio tra nido e scuola dell’infanzia.

Una vera e propria continuità educativa non solo sulla carta.

Per l’anno 2022/2023 il Tavolo 0/6 ha coinvolto tutti i servizi pubblici e privati per l’infanzia del nostro territorio con le seguenti iniziative:

• incontri di confronto, riflessione e scambio di esperienze tra educatrici dei nidi ed insegnanti delle scuole dell’infanzia sulla tema della lettura di albi illustrati nei servizi 0/6 anni;

• formazione congiunta nell’ambito del progettazione educativa Zonale;

• colloqui tra educatrici ed insegnanti per la condivisione dei percorsi educativi compiuti dai bambini grandi dei nidi, al fine di garantire un passaggio in continuità verso la scuola dell’infanzia;

• visite dei bambini dei nidi presso le scuole dell’infanzia con colazione, lettura ed attività condivisa con i bambini delle scuole dell’infanzia.

I servizi per l’infanzia sono ritenuti dal Comune di Quarrata servizi di primaria importanza, ha dichiarato l’assessore alla pubblica istruzione Annamaria Turetti, perché svolgono un ruolo significativo nel processo di crescita dei bambini e delle bambine.

Si tratta infatti dei primi luoghi, diversi da quello familiare, dove ha inizio il percorso di apprendimento e di socializzazione, in cui si gettano le prime basi per la formazione di una cittadinanza attiva e responsabile.

Ringraziamo tutti i titolari, i referenti, le coordinatrici pedagogiche ed il personale dei servizi per l’infanzia 0/6 pubblici e privati, ricorda la coordinatrice pedagogica Francesca Ferretti, per il costante impegno mantenuto negli anni nei confronti del lavoro del Tavolo 0/6, senza mai scoraggiarsi, come nel difficile periodo del Covid, che hanno reso possibile la costruzione di un sistema integrato pubblico privato 0/6 anni, solidale, concreto ed una reale condivisione di obiettivi e valori.

[notari — comune di quarrata]