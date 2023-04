quarrata. CONCLUSO IL PROGETTO ARBOREO – ALLE RADICI DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

L’obiettivo del progetto di piantare 1.000 nuovi alberi sul territorio della provincia di Pistoia è stato raggiunto

QUARRATA. Si è concluso oggi il progetto Arboreo – Alle radici della Comunità Educante dopo 18 mesi di attività, eventi e percorsi nel verde dedicati agli studenti delle scuole del territorio e a tutta la comunità.

Arboreo è un progetto promosso da Pozzo di Giacobbe, Cooperativa Gemma e ICS Bonaccorso da Montemagno e realizzato con il contributo di 200.000 euro da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia – Presidenza del Consiglio dei ministri.

L’obiettivo del progetto di piantare 1.000 nuovi alberi sul territorio della provincia di Pistoia è stato raggiunto con l’ultimo evento pubblico organizzato domenica 2 aprile a Quarrata.

In un anno e mezzo abbiamo piantato alberi autoctoni in 4 aree verdi pubbliche individuate dai ragazzi attraverso un lavoro di progettazione fatto in classe con esperti naturalisti, artisti, educatori e insegnanti.

La rigenerazione umana e sociale del territorio è partita infatti dalle classi delle scuole partner (ICS Nannini, ICS Bonaccorso da Montemagno, ICS Raffaello, ICS Sestini, ICS Melani) ed ha coinvolto il parco di Villa la Magia, la zona del Mollungo, il Parco dell’Aringhese a Montale, e l’area verde nei pressi della scuola Nannini di Vignole, fino ad arrivare a Roma dove lo scorso novembre il progetto Arboreo è stato premiato nell’ambito del concorso nazionale “Sostenibilità in Cooperativa” per aver contribuito all’obiettivo città e comunità sostenibili dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Quello di Arboreo è stato un percorso bellissimo alla scoperta della natura e del benessere che essa ha il potere di suscitare nelle persone.

Con questo progetto abbiamo provato a dare nuova linfa non solo ad alcuni spazi verdi del territorio, ma anche e soprattutto alle relazioni tra le persone. Nelle attività in classe con gli studenti, negli eventi rivolti alla cittadinanza, in tutte le occasioni di incontro generate da Arboreo abbiamo visto germogliare tante cose buone: l’impegno per cambiare il futuro del pianeta, la voglia di imparare e approfondire, i gesti di cura rivolti all’ambiente e agli altri.

Giunti alla fine di questa esperienza vogliamo ringraziare quanti si sono impegnati duramente per studiare, organizzare e mettere in pratica tutte le attività portate avanti sul territorio e nelle scuole nell’ultimo anno e mezzo. Grazie anche a tutti coloro che hanno partecipato agli eventi e hanno accolto con entusiasmo la sfida posta dal progetto.

Le attività si concludono, l’obiettivo è raggiunto, ma la vita di Arboreo non finisce oggi. Stiamo infatti lavorando per dare continuità a quanto costruito fino a qui, con una nuova veste e nuovi obiettivi da raggiungere.

Per maggiori informazioni sul progetto Arboreo: https://www.arboreo.info/

[ulivi — pozzo di giacobbe]