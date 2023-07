quarrata. CONFERMATA LA SOSTA GRATUITA DI UN ’ORA PER I MESI DI LUGLIO E DICEMBRE

L’ordinanza sarà in vigore da lunedì 10 luglio al 31 luglio e per il periodo dal 15 dicembre al 31 dicembre. Il mese di agosto torna a pagamento

QUARRATA. Con l’ordinanza numero 153 del 4 luglio 2023, come deciso dalla Giunta comunale, verrà sospeso il parcometro nelle piazze Risorgimento, piazza della Vittoria/piazza Pertini dal 10 al 31 luglio 2023 e dal 15 al 31 dicembre 2023.

Sarà invece istituita la sosta gratuita regolarizzata nel tempo, con disco orario massimo un’ora.

La scelta dell’amministrazione è ricaduta su questi archi temporali “caldi” di eventi e impegni per la città di Quarrata.

Il mese di luglio infatti, oltre all’inizio dei saldi estivi, vedrà anche la partenza, lunedì 10 luglio, dei lavori di sostituzione dei sampietrini nel centro cittadino, intervento che si protrarrà fino a tutto il mese di agosto.

Nel mese di dicembre la città si veste per il Natale e, come già stato nel 2022, la Giunta ha voluto permettere ai cittadini di godere al meglio la città e i suoi eventi, oltre a fare shopping nei negozi.

Queste scelte, ritenute dall’amministrazione più utili e vicine alle richieste dei cittadini e alle esigenze dei commercianti per i motivi chiariti sopra, comportano però il ripristino della sosta a pagamento nel mese di agosto.

Sono convinto, spiega il sindaco Romiti, che questa decisione vada nella direzione di facilitare sia i cittadini, sia i commercianti, perché istituisce la sosta gratuita in due periodi clou dell’anno, quello natalizio e quello dei saldi estivi dove la nostra città è più viva e ricca di eventi.

[notari — comune di quarrata]