quarrata. CONSIGLIO COMUNALE APERTO SULLA SITUAZIONE IN UCRAINA

Domani martedì 5 aprile il consiglio comunale torna a riunirsi in presenza al Polo Tecnologico alle ore 21 in un dibattito aperto all’intervento anche di cittadini e associazioni “contro l’invasione, per la pace, per l’Ucraina”

QUARRATA. Il presidente del Consiglio Comunale Gabriele Giacomelli ha convocato per le ore 21 di domani martedì 5 aprile 2022 una seduta aperta alla cittadinanza, su richiesta dell’Associazione A.N.P.I., a nome di tutte le associazioni impegnate nella raccolta solidale di materiale di prima necessità presso lo spazio comunale La Civetta, a soccorso della popolazione e dei profughi ucraini colpiti dall’invasione russa.

Il Consiglio Comunale aperto, convocato sulla base dell’art 67 del Regolamento del Consiglio Comunale di Quarrata, si terrà presso il Polo Tecnologico “Giancarlo Zampini”, per la prima volta in presenza dall’avvio dello Stato di emergenza nazionale per la pandemia Covid19, concluso il 31 marzo scorso dopo oltre due anni.

L’ordine del giorno dell’assemblea prevede un dibattito “contro l’invasione, per la pace, per l’Ucraina”. Potranno offrire il proprio contributo al dibattito oltre a sindaco, assessori e consiglieri comunali, i cittadini e le cittadine che vorranno parteciparvi, presentandosi all’orario di convocazione.

“Abbiamo raccolto volentieri la proposta di questo Consiglio comunale aperto, avanzata da ANPI e dalle altre associazioni con cui abbiamo condiviso la raccolta solidale per la popolazione ucraina, nello spazio comunale La Civetta.

Oltre alla solidarietà mostrata nei fatti, Quarrata merita una riflessione comune, politica, larga e aperta, su quanto sta avvenendo alle porte dell’Europa e sulle scelte di reazione conseguenti” così Marco Mazzanti, sindaco di Quarrata, a commento.

“Auspico per questo una partecipazione sentita e importante della cittadinanza martedì sera al Polo Tecnologico – conclude Mazzanti –, in una assemblea finalmente in presenza dopo due anni di pandemia”.

[comune di quarrata]