quarrata. CONSULTA PER LA CULTURA, COME PARTECIPARE

Pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di istanze di partecipazione da parte delle organizzazioni culturali. La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 31 agosto 2023

QUARRATA. Il Comune di Quarrata ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di istanze di partecipazione alla Consulta per la cultura da parte di organizzazioni culturali.

L’atto è in attuazione della delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 27 febbraio 2023 con la quale è stata istituita la Consulta per la cultura del Comune di Quarrata e ne è stato approvato il regolamento comunale per il suo funzionamento.

La Consulta è un organismo consultivo, di partecipazione e confronto tra l’Amministrazione Comunale e le varie forme di espressione culturale del territorio ed ha per scopo il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore speciale della cultura, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione, per tutte le fasce d’età e in particolare di quelle giovanili, dei diversamente abili, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l’integrazione sociale e l’inclusione;

b) favorire la promozione di attività e manifestazioni che, attraverso la cultura, incentivino la cooperazione internazionale e l’integrazione di culture ed identità diverse;

c) raccogliere le istanze provenienti dalle varie realtà culturali del territorio;

d) formulare proposte ritenute utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell’Ente;

e) favorire il rapporto tra enti di promozione culturale, associazioni e mondo della scuola.

Chi può presentare domanda

Il rappresentante legale di una organizzazione culturale con i seguenti requisiti:

a) assenza di cause di incandidabilità di cui all’art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 235/2012;

b) requisiti professionali: qualificata e comprovata competenza, per studi e ricerche o per uffici ricoperti, detti requisiti devono risultare da una relazione scritta delle esperienze maturate o da un analitico curriculum vitae.

Chi è escluso dalla nomina:

• Sono esclusi dalla nomina coloro che appartengono ad associazioni con finalità contrarie alla legge;

• coloro che potrebbero venirsi a trovare in situazioni di conflitto di interesse per il lavoro che svolgono, o per altre cariche che ricoprono in organi assimilabili alla Consulta (consigli di amministrazione di enti culturali, ecc.);

• coloro che potrebbero trarre dalla nomina un beneficio personale.

Come si presenta la candidatura

Per candidarsi è necessario inviare entro il 31 agosto 2023 via email all’indirizzo urp@comune.quarrata.pistoia.it o via PEC all’indirizzo comune.quarrata@postacert.toscana.it i moduli allegati all’avviso e scaricabili del sito del Comune di Quarrata:

1) modulo A istanza di partecipazione alla Consulta per la cultura del Comune di Quarrata compilato dal legale rappresentante dell’organizzazione culturale;

2) modulo B dichiarazione del designato dall’organizzazione culturale unitamente alla relazione o al curriculum vitae.

Per informazioni

Per ulteriori informazioni sull’Avviso

Ufficio Relazioni con il Pubblico 0573 771 213/220/129

email. urp@comune.quarrata.pistoia.it

[comune di quarrata]