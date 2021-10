quarrata. CONTRIBUTO AFFITTI, È POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA FINO AL 6 NOVEMBRE

Il bando è aperto dallo scorso 8 ottobre

QUARRATA. C’è tempo fino a sabato 6 novembre per presentare la domanda per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, i cosiddetti “contributi affitti”.

Il bando è aperto dallo scorso 8 ottobre ed è disponibile sul sito internet del Comune di Quarrata www.comune.quarrata.pistoia.it.

È possibile presentare la domanda entro le 12.30 di sabato 6 novembre on line, (previa autenticazione con CNS o con SPID) oppure anche in presenza, presso l’Urp, per coloro che non riescono ad utilizzare i servizi online e in particolare anziani o persone con comprovate fragilità privi di rete familiare, previo appuntamento da fissare contattando il numero 0573 771220.

È stato inoltre previsto un servizio di accompagnamento alla compilazione online, presso lo sportello casa, aperto il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. In questo caso, il cittadino si presenterà con spid allo sportello e l’operatore lo guiderà nella compilazione del modulo, utilizzando il PC a disposizione dello sportello. Anche per questo servizio è necessaria la prenotazione al numero telefonico 0573 771220.

Coloro che sono in grado di compilare la domanda in autonomia, ma non dispongono di un PC, possono utilizzare quello della biblioteca, previo appuntamento.

I requisiti per accedere al contributo affitti sono la residenza nel comune di Quarrata, nell’immobile per cui è stato stipulato il contratto di affitto, ed il possesso di un valore ISEE pari o inferiore a € 16.500,00. Tale limite è elevato a € 35.000,00 per coloro che hanno subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una riduzione del reddito Irpef superiore al 25%.

Tutti i requisiti sono indicati nel bando in maniera dettagliata, consultabile in home page del sito istituzionale: https://www.comunequarrata.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9834

Per compilare la domanda è necessario avere a disposizione i seguenti dati e documenti:

– valore ISE e ISEE per l’anno 2021;

– contratto di locazione (da allegare alla domanda, se non già in possesso dei Servizi Sociali);

– superficie dell’alloggio

– ricevuta pagamento tassa annuale di registrazione o cedolare secca (da allegare alla domanda);

– per coloro che hanno un valore ISEE inferiore al canone annuo di affitto: informazioni sulle fonti di sostentamento

– per coloro che hanno un valore ISEE compreso fra 16.500,01 e 35.000,00: ISEE corrente o dichiarazione dei redditi degli anni 2020 e 2021.

