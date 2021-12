quarrata. CONTRIBUTO AFFITTI: PUBBLICATA LA GRADUATORIA DEFINITIVA

Fino al 12 gennaio 2022 è disponibile sul sito web del Comune

QUARRATA. È stata approvata la graduatoria definitiva del bando per il cosiddetto contributo affitti.

La graduatoria è pubblicata per estratto sul sito internet del Comune di Quarrata all’indirizzo web www.comune.quarrata.pistoia.it fino al 12 gennaio 2022.

I cittadini interessati possono pertanto consultare la graduatoria definitiva collegandosi sul sito internet del Comune di Quarrata, utilizzando il numero assegnato loro al momento della presentazione della pratica, se effettuata in presenza presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, oppure utilizzando il numero di Ticket rilasciato dal sistema, per coloro che hanno presentato la domanda online tramite Spid.

Al fine di poter procedere con l’erogazione del contributo i beneficiari devono presentare le ricevute comprovanti il pagamento dell’affitto dell’anno 2021 entro il 31/01/2022.

Le ricevute potranno essere consegnate:

– personalmente presso l’URP (Ufficio Relazioni al Pubblico) del Comune di Quarrata con sede in via Corrado da Montemagno, 19, a Quarrata dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 12.30; il sabato ore 8.30 – 12.00; il martedì pomeriggio ore 14.30 – 17.30. Per contatti tel. 0573/771220;

– solo per coloro che hanno presentato la domanda online, collegandosi ai Servizi Online del Comune di Quarrata.

[comune di quarrata]