quarrata. CONVOCATO IL CONSIGLIO COMUNALE

QUARRATA. È stato convocato per martedì 30 aprile alle 20,45 il consiglio comunale. La seduta si terrà in videoconferenza.

Questo l’ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio

Comunicazioni del Sindaco

Presa d’atto verbali

PROPOSTE DELIBERATIVE

1 – Bilancio di previsione 2021/2023 – terza variazione;

2 – Modifiche al regolamento comunale di polizia mortuaria;

3 – Adozione variante semplificata n. 01 al piano operativo comunale ai sensi dell’art. 30 della l.r. 65/2014;

4 – Approvazione aggiornamento sezione operativa del dup 2021/2023 e secondo aggiornamento del programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021;

5 – Recesso dalla convenzione per la gestione dello sportello unico per le attività produttive in forma associata con i comuni di Agliana e Montale;

6 – Consiag s.p.a. – Approvazione modifiche statutarie;

7 – Regolamento comunale iuc per l’applicazione e disciplina della tassa sui rifiuti (tari). Approvazione modifiche;

8 – Tari anno 2021. Disposizioni in merito alle scadenze di pagamento;

9 – Interrogazione presentata in data 13/03/2021 prot. N. 11255 dal gruppo consiliare misto ed avente ad oggetto: “Dotazioni informatiche per dad (didattica a distanza)”;

10 – Interrogazione presentata in data 20/03/2021 prot. N. 12153 dal gruppo consiliare Lega Nord Toscana ed avente ad oggetto: “Staticità e sicurezza del ponte sull’Ombrone in località Caserana al confine fra i comuni di Quarrata e Prato”

11 – Mozione presentata in data 20/02/2021 prot. N. 7792 dal gruppo misto ed avente ad oggetto: “Inserimento di villa La Magia all’interno del progetto “Il museo diffuso degli Uffizi in Toscana”;

12 – Mozione presentata in data 13/03/2021 prot. N. 11254 dal gruppo consiliare misto ed avente ad oggetto: “Cittadinanza onoraria del comune di Quarrata a Patrick Zaki”;

13 – Mozione presentata in data 17/03/2021 prot. N. 11717 dal gruppo consiliare Lega Nord ed avente ad oggetto: “Emergenza pandemica covid 19, provvedimenti di ristoro a favore di famiglie e imprese danneggiate dalle misure restrittive dovute alla “zona rossa”;

14 – Mozione presentata in data 17/03/2021 prot. N. 11719 dal gruppo consiliare Lega Nord ed avente ad oggetto: “Emergenza pandemica covid 19, vaccinazioni effettuate presso la Casa della Salute di Quarrata”;

15 – mozione presentata in data 17/03/2021 prot. N. 11720 dal gruppo consiliare Lega Nord ed avente ad oggetto: Emergenza pandemica covid 19, provvedimenti sanitari in previsione della riapertura degli istituti scolastici”;

16 – mozione presentata in data 20/03/2021 prot. N. 12152 dal gruppo consiliare Lega nord toscana avente ad oggetto: “Rinnovamento della segnaletica stradale posta sul lato del comune di Quarrata del ponte sul torrente Ombrone in località Caserana e al transennamento con barriera fissa o semimobile di adeguata altezza del lato destro direzione Quarrata Prato”;

17 – mozione presentata in data 20/03/2021 prot. N. 12156 dal gruppo consiliare lega nord toscana ed avente ad oggetto. “Presa d’atto della chiusura e riconversione del termovalorizzatore di montale”.

