quarrata. COPPA DEL MONDO DEL PANETTONE, UNA MEDAGLIA MA NESSUN POSTO NEL PODIO PER BEATRICE VOLTA

“Ma già essere arrivata alla finale della categoria Cioccolato è stato un successo”. Occhi puntati su Massimiliano Lunardi, superfinalista nella categoria “Panettone tradizionale”

QUARRATA. Arrivata alla finale della Coppa del mondo del panettone — categoria Cioccolato (alla sua prima edizione nell’ambito della Coppa del Mondo del panettone) al palazzo dei congressi di Lugano, unica donna tra i dodici finalisti provenienti dall’Italia, dalla Svizzera e dalla Spagna, non ce l’ha fatta a bissare il successo ottenuto a Roma ai campionati per il miglior panettone del mondo.

Per Beatrice Volta della pasticceria quarratina “Come una volta” comunque arrivare alla finalissima della categoria “Cioccolato” di questa importante competizione interamente dedicata al lievitato per eccellenza, è stato un successo. Il suo nome era stato selezionato nella prima selezione unica mondiale tenutasi lo scorso giugno.

“Il solo sapere di aver creato quello che tanto ho immaginato – ha scritto – mi ha reso immensamente felice e carica!”.

Per lei è stata una grande emozione vedere il suo panettone tra le mani della giuria composta da Gianbattista Montanari (Italia, Dimostratore Corman e esperto panettoni), Juan Pablo Colubri (Argentina, Maître Chocolatier), François Stahl (Svizzera, Maître Chocolatier), Jimmy Griffin (Irlanda, Maestro panettiere), Eugenio Morrone (Italia, Campione del mondo), Vittorio Santoro (Italia, Direttore Cast Alimenti), Bruno Buletti (Svizzera, Specialista Panettone), Roberto Rinaldini (Italia, Campione del mondo).

Beatrice Volta, che era accompagnata dal marito Stefano e dal figlio Lorenzo, ha vissuto due giornate intense con dimostrazioni, degustazioni, visite agli espositori, laboratori, workshop improntati a celebrare la storia e la lavorazione di un prodotto che è riuscito a valicare i confini d’origine e la stagionalità per imporsi sulla scena dolciaria mondiale.

Al di là di come è andata (nessun posto ottenuto sul podio che ha visto primeggiare la Panetteria Poncini di Luca Poncini, Maggia – Svizzera) in questo panettone Beatrice Volta ci ha messo “tutto il cuore e l’anima” che aveva in corpo.

“È stata – ha detto — una grande e importante avventura”. A lei come agli altri finalisti è stata consegnata una medaglia ricordo.

A questo punto l’attenzione è rivolta a domani quando si scoprirà il vincitore del titolo di Miglior Panettone 2021.

A gareggiare nella categoria “Panettone tradizionale” tra i super finalisti selezionati durante le preselezioni nazionali svoltesi in 5 Paesi (Italia, Spagna, Svizzera, Francia e Stati Uniti) infatti c’è Massimiliano Lunardi di Quarrata che ha presentato sei pezzi da 1 kg di panettone tradizionale, realizzati con pasta madre naturale, doppia fermentazione naturale e dalla forma alta.

A giudicare i finalisti e a consegnare il premio del Miglior Panettone 2021 ci sarà poi una giuria di grandi professionisti ed esperti del settore tra cui Paco Torreblanca, il miglior pasticcere spagnolo. La giuria sarà guidata da Massimo Ferrante, vincitore della Coppa del Panettone 2019.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]