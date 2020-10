quarrata. CORDOGLIO AL CONSORZIO DI BONIFICA PER LA SCOMPARSA DEL COLLEGA RAFFAELE CITERA

Era uno degli operatori storici della zona dell’Ombrone Pistoiese; sconcerto tra i più vicini colleghi della sede operativa di Quarrata e condoglianze del Presidente, del Direttore Generale e di tutto il personale

QUARRATA. Raffaele Citera, venuto a mancare nella giornata di ieri a seguito di una breve e tremenda malattia, era in forze al Consorzio di Bonifica Medio Valdarno dal 1998, dapprima all’Ombrone Pistoiese poi confluito dal 2014 nell’attuale Consorzio. Se ne va dunque uno degli operatori tra i più anziani ed esperti della bonifica pistoiese, che tante e tante volte ha percorso l’Ombrone e i suoi principali affluenti con i mezzi operativi consortili, di cui era addetto alla guida.

Il Presidente del Consorzio Marco Bottino, il Direttore Generale Ing. Iacopo Manetti e tutti i colleghi, specie chi come lui in serivzio presso la sede operativa di Via della Costaglia a Quarrata, lo ricordano per il carattere schietto e sincero e per l’orgoglio e la passione sempre dimostrati nello svolgimento della propria attività operativa sul territorio.

[consorzio di bonifica medio valdarno]