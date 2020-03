quarrata. CORONAVIRUS. GIOVEDÌ 19 MARZO UFFICI COMUNALI CHIUSI PER SANIFICAZIONE DEI LOCALI

QUARRATA. Giovedì 19 marzo gli uffici comunali saranno chiusi per l’intera giornata e i dipendenti comunali non si recheranno a lavoro per permettere la totale sanificazione dei locali da parte di una ditta specializzata. La misura è volta ad effettuare una completa e approfondita pulizia e disinfezione dei plessi comunali, al fine di minimizzare quanto più possibile il rischio di contagio da Coronavirus Covid-19. Nell’intera giornata di giovedì, dunque, tutti i servizi comunali saranno sospesi.

Farà eccezione la Polizia Municipale che garantirà il servizio sul territorio: la mattina, durante le ore di sanificazione della sede del Comando, gli agenti di turno faranno infatti servizio all’esterno, con il centralino deviato sul cellulare. Pertanto, per emergenze, sarà comunque possibile chiamare lo 0573 72584.

Per evitare assembramenti, inoltre, il Sindaco Marco Mazzanti ha firmato un’altra ordinanza, dopo quella emanata sabato scorso per la chiusura di parchi e giardini, per disporre anche la chiusura della pista ciclo-pedonale lungo Fermulla, nel tratto tra via Santa Lucia e via Vittorio Veneto. Nel fine settimana appena trascorso, infatti, il tratto in questione è stato utilizzato da troppe persone come improprio luogo di incontro, cosa – come noto – non permessa.

A sostegno delle fasce di popolazione più fragili, specialmente quelle anziane, è inoltre attivo, anche per il territorio di Quarrata, un servizio coordinato dalla Società della Salute pistoiese e finanziato dalla Regione Toscana per la consegna della spesa a domicilio. Per richiederlo i cittadini possono telefonare a questi due numeri: 0573 1716429 – 0573 505243.

Il servizio, gratuito, è rivolto alle persone ultra 65enni in precarie condizioni di salute, di autonomia o sole ed è attivo da lunedì a sabato, dalle 8 alle 20, e prevede la consegna al massimo due volte alla settimana per richiedente.

[quilici — comune di quarrata]