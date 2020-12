quarrata. COVID 19, SALGONO A CINQUE I DECESSI DELLA “SECONDA ONDATA”

È deceduta oggi una donna di 96 anni. Le raccomandazioni del sindaco

QUARRATA. [a.b.] Covid 19, un altro decesso sul territorio comunale. Si tratta di una donna di 96 anni. Ne ha dato comunicazione in un post il sindaco Marco Mazzanti: “Salgono dunque a cinque le persone positive al Covid morte in questa seconda ondata”. Il sindaco ha espresso anche a nome della amministrazione comunale le condoglianze ai familiari.

“Per quanto riguarda l’andamento dei contagi, ieri a Quarrata — ha aggiunto — abbiamo avuto 7 nuovi casi, un nuovo ricovero e due dimissioni. In totale oggi le persone in isolamento domiciliare positive al Covid sono 422, in calo, dunque, rispetto ai giorni scorsi (sono 17 in meno di ieri)”.

Nel fine settimana si sono registrati numeri in calo. “Spero sia il segno che le misure impartite a livello nazionale stanno funzionando. Non dobbiamo però abbassare l’attenzione e dobbiamo ricordarci sempre di rispettare le tre regole di base per cercare di prevenire il contagio: lavarsi spesso le mani, indossare la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza”.