quarrata. COVID-19, UN NUOVO DECESSO NEL COMUNE

Si tratta di una donna di 82 anni residente nella frazione di Valenzatico. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sul territorio comunale sono stati 10

QUARRATA. [a.b.] Covid 19, un’altra persona che era risultata positiva al tampone, ricoverata all’ospedale, non ce l’ha fatta. Si tratta di una donna del 1938 residente a Valenzatico.

Ne ha dato notizia il sindaco Marco Mazzanti che ha aggiunto: “A tutta la sua famiglia rivolgo le mie più sentite condoglianze anche a nome di tutta l’amministrazione comunale”.

Riguardo alla situazione della epidemia sul territorio comunale “ieri – ha aggiunto il sindaco – abbiamo avuto in tutto 79 contagi nella provincia di Pistoia con una età media di poco più di 49 anni. Di questi 9 sono cittadini di Quarrata. Per quanto riguarda l’ospedale San Jacopo abbiamo 78 persone ricoverate nel reparto Covid di isolamento e 20 persone in terapia intensiva”.

I dati di oggi diramati dalla Asl Toscana Centro su 527 nuovi casi positivi rilevati sui territori dell’Asl Toscana Centro segnalano 10 nuovi casi positivi residenti nel comune di Quarrata.