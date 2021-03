quarrata. COVID, È MORTO FAUSTO PANICHI, LUTTO A CASINI

L’uomo, ricoverato all’ospedale, aveva 66 anni. Il cordoglio del sindaco: “È stato un mio compagno di scuola”

QUARRATA. [a.b.] Una nuova vittima del Covid. Ieri è morto all’ospedale dove stava lottando da giorni Fausto Panichi. Aveva 66 anni (compiuti il 7 marzo scorso) ed era residente nella frazione di Casini.

Punto di riferimento per tanti, persona estremamente buona e disponibile non solo nei confronti della propria famiglia ma di chiunque avesse necessità Panichi lascia un vuoto nella comunità. Aveva tanti amici ed era sempre pronto a fare festa con tutti.

“Questa notizia — ha scritto il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti — mi ha rattristato ulteriormente perché era stato un mio compagno di scuola. Rivolgo alla sua famiglia le mie più sentite condoglianze, a nome mio e di tutta l’Amministrazione”.

Fausto Panichi viene ricordato tra gli altri dall’Ac Casini Asd e dallo staff di “Casini in festa” che si stringono forti attorno alla moglie Patrizia e alle figlie Valentina e Martina:

“Non si trovano mai le parole giuste per salutare un Carissimo Amico, in un momento come questo si rimane solo con un grandissimo senso di sconforto e profonda tristezza”.

Per quanto riguarda la situazione dei contagi, ieri in provincia di Pistoia ci sono stati 137 nuovi casi, di cui 13 a Quarrata. A livello ospedaliero continuano ad esserci numeri alti, con 94 persone ricoverate nel reparto di isolamento e 20 persone in terapia intensiva.