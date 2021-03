quarrata. COVID, UN NUOVO LUTTO: SCOMPARE COSETTA RAPEZZI

Con il marito Varesco per anni gestiva il negozio-cartoleria “Di tutto un pò” a Caserana

QUARRATA. Nel centro di Caserana per anni gestiva con il marito Varesco il negozio-cartoleria Di Tutto un po’.

Cosetta Rapezzi era una donna forte e combattente, molto conosciuta e attiva nella frazione quarratina e negli ultimi anni provata dalla dolorosa perdita ad appena 44 anni di una figlia, Sabrina Amoti, uccisa nel 2015 da un tumore.

In passato Cosetta aveva avuto problemi ai polmoni ma la sua situazione è precipitata con la scoperta della positività al Covid e il successivo ricovero in ospedale.

Un lutto per tutta la frazione che si stringe ora attorno ai famigliari e al marito, lo scultore Varesco Amoti.

Cosetta, come la figlia, era stata un vulcano di idee e di energia ed una presenza preziosa per l’intera comunità. E in molti in queste ore la ricordano per questo con affetto.