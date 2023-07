quarrata. DA LUNEDÌ 10 AL VIA I LAVORI DI SOSTITUZIONE DEI SANPIETRINI SU VIA MONTALBANO

I lavori interesseranno anche un tratto di piazza Risorgimento. La consegna alla impresa Jacini srl di Calenzano. Chiuso un tratto di via Roma e di piazza Risorgimento. Al posto dei sanpietrini arriva l’asfalto drenante

QUARRATA. Saranno affidati domani 10 luglio alla impresa Jacini srl di Calenzano i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità nel tratto di via Montalbano e piazza Risorgimento.

La prima fase dei lavori come concordato con l’impresa interesserà la carreggiata di via Roma, prospiciente la piazza Risorgimento, nel tratto compreso fra la piazza della Vittoria e l’intersezione con la via Montalbano. Non potendo mantenere il normale traffico viario e la sosta dei mezzi contemporaneamente ai lavori il comune ha adottato una ordinanza che istituisce la chiusura al transito del tratto da domani fino al 21 luglio per tutto il giorno. Per lo stesso periodo sarà istituito anche il divieto di sosta con rimozione forzata compreso fra la piazza della Vittoria e l’intersezione con la via Montalbano,

Di conseguenza il traffico sarà deviato su via della Repubblica o via Vittorio Veneto.

Parte del parcheggio di piazza Risorgimento sarà invece utilizzato per la cantierizzazione dell’opera.

Per questo sempre da domani e fino al 31 agosto prossimo sarà istituito un divieto di sosta con con rimozione forzata lungo l’area a parcheggio posta lungo il lato est e prospiciente l’area pedonale della piazza stessa all’interno delle aree delimitate dal cantiere e individuate da apposita cartellonistica. Per lo stesso periodo sarà istituito anche un divieto di sosta ambo i lati e restringimento di carreggiata, presso la piazza Risorgimento nel tratto carrabile posto fra l’intersezione con la via Montalbano e l’intersezione con la via Pistoia.

La Jacini srl, opera dal 1996 nel campo dell’edilizia stradale e opere affini ed è specializzata nella riqualificazione urbana e nella pavimentazione in genere.

L’importo dei lavori ammonta a: € 199.010,00.

I tempi per i lavori di rimozione dei sanpietrini, messa in sicurezza e asfaltatura del tratto finale di Via Montalbano e di ingresso in Piazza Risorgimento, sono stati concordati nel marzo scorso con una delegazione di Confcommercio rappresentativa della maggioranza dei commercianti cittadini interessati dai lavori stessi.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]