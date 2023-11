quarrata. DA LUNEDÌ 13 NOVEMBRE RIAPRONO DODICI SCUOLE COMUNALI

È stata revocata in modo parziale l’ordinanza dell’8 novembre dopo i sopralluoghi e gli interventi effettuati. Ecco le scuole che riaprono e quelle che rimarranno ancora chiuse

QUARRATA. Con l’ordinanza n.294 dell’11 novembre 2023, a seguito dei sopralluoghi e degli interventi dei tecnici e del centro diagnostico “Tecno Indagini” incaricato dal Comune di Quarrata, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti ha ritenuto possibile procedere alla revoca parziale di quanto stabilito con l’ordinanza n.283 dell’8 novembre e procedere alla riapertura di alcune scuole comunali del territorio a partire da lunedì 13 novembre.

Ecco le scuole che saranno aperte:

– Scuola dell’infanzia Margherita Hack – Via Statale

– Scuola dell’infanzia Catena – Via Seano

– Scuola dell’infanzia “Caramelli” – Via D. Alighieri

– Scuola dell’infanzia “B. Munari” – Via Cino da Pistoia 40

– Scuola dell’infanzia “Madre Teresa di Calcutta” – Via del Paradiso

– Scuola primaria Vignole – Via di Mezzo

– Scuola primaria Valenzatico – Via Bel Riposo

– Scuola primaria “Don Puglisi” Via Santa Lucia 30

– Scuola primaria “Dè Andrè” – Via Rubattorno

-Scuola primaria “A.Manzi” ViaTorino– con accesso al piano terra da Via Lippi e al piano primo dalle scale poste lato Via Lippi

– Scuola secondaria di 1° grado di Vignole – Via IV Novembre e del nido d’infanzia “Il Girotondo” e “Il Calicanto” in Via Lippi 9

Le scuole e i nidi d’infanzia non compresi nell’elenco (asilo nido Bosco dei Folletti a Casini, Scuola Primaria di Catena, Scuola Infanzia di Barba, Scuola Media Dante Alighieri sede centrale e succursale) restano chiuse.

Esclusivamente il personale potrà accedere alle scuole, evitando le zone interessate dai lavori e limitate dalla segnaletica di cantiere.

