quarrata. DA LUNEDÌ 8 MARZO SARÀ POSSIBILE ATTIVARE SPID ALL’URP

Il cittadino dovrà scegliere, quale gestore dell’identità digitale, Lepida Scpa

QUARRATA. Da lunedì 8 marzo sarà possibile ottenere S.P.I.D. recandosi all’Ufficio relazioni al Pubblico del Comune di Quarrata.

Per accedere a questo servizio il cittadino dovrà scegliere, quale gestore dell’identità digitale, Lepida Scpa, l’unico fornitore di identità SPID interamente a controllo pubblico. Dopo la necessaria procedura online che ogni cittadino dovrà effettuare in autonomia, sarà possibile recarsi all’Urp per la fase conclusiva dell’attivazione, che prevede il riconoscimento del cittadino e l’attivazione delle credenziali (così come già ora accade, ad esempio, per Poste Italiane).

Il Comune di Quarrata ha infatti raccolto l’invito di Anci Toscana e della Regione Toscana aderendo alla convenzione stipulata tra Regione e Lepida, che consentirà di accelerare la diffusione delle identità digitali nella cittadinanza.

“Abbiamo deciso come Regione – afferma l’assessore alla Semplificazione della Regione Toscana Stefano Ciuoffo— di ampliare i punti sul territorio per il rilascio dello Spid, con l’intento di rispondere ad un’esigenza che si è registrata in questi mesi con le lunghe code davanti agli uffici postali.

Abbiamo quindi trovato un accordo con Lepida e insieme abbiamo proposto di fare altrettanto anche ai Comuni, offrendo la formazione del personale e i supporti informatici. Abbiamo formato ad oggi circa 250 operatori, inclusi quelli degli enti che stanno per partire, 100 operatori circa sono solo dell’Usl nord ovest.

Al momento sono 23 i soggetti che hanno aderito. A regime avremo, oltre alla rete dei 330 Cup delle aziende sanitarie, molti comuni che, come Quarrata, forniranno un servizio in più ai propri cittadini. Innovazione e semplificazione sono le direttrici da perseguire per una Pubblica Amministrazione al fianco dei cittadini e delle imprese”

“Attraverso SPID – spiega il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti — è possibile accedere ai servizi online delle Pubbliche Amministrazioni con un unico nome utente e un’unica password: un sistema di accesso semplice, sicuro e veloce, utilizzabile da computer, tablet e smartphone.

Il Comune di Quarrata ha attivato la modalità “on-line” per diversi servizi comunali, offrendo a tutti l’opportunità di procedere a svariati adempimenti senza recarsi negli uffici. Il numero delle richieste di SPID è in rapida crescita e avere la possibilità di poterlo attivare direttamente in Comune rappresenta un importante aiuto, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria in cui è necessario evitare inutili spostamenti”.

Come funziona. I cittadini, collegandosi al sito di Lepida, dovranno effettuare una pre-registrazione, poi, su appuntamento telefonico, dovranno recarsi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico e ottenere il definitivo riconoscimento di identità che porterà al rilascio delle credenziali SPID.

Tutta la procedura di riconoscimento e rilascio definitivo di SPID sarà eseguita dal personale dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha effettuato la necessaria formazione professionale.

I cittadini dovranno avere con sé il proprio cellulare, un indirizzo e-mail, un documento di identità o riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto, patente di guida) e il codice fiscale o la tessera sanitaria.

Per fruire del servizio, completamente gratuito, è sufficiente prenotare un appuntamento telefonando ai numeri 0573-771213 o 0573-771220.

[comune di quarrata]