quarrata. DA UN MESE E DIECI GIORNI POSITIVI CON UNA DISCARICA (DI RIFIUTI SPECIALI) DI FRONTE A CASA

La protesta di Erika Innocenti: “Situazione invariata. Nonostante le chiamate fatte siamo invisibili. Chi viene la mattina presto a fare i giri per ritirare la spazzatura si sofferma, guarda e va via come se niente fosse..”

QUARRATA. I familiari di Umberto Innocenti, il pensionato di Lucciano, morto per Covid19, a ormai un mese e 10 giorni di distanza da quando sono risultati positivi — e sei componenti lo sono tuttora — continuano a convivere con una discarica di rifiuti speciali ammassati proprio fuori dal cancello della propria abitazione senza che nessuno di Alia sia intervenuto per rimuoverla.

Le immagini inviateci e che pubblichiamo sono eloquenti.

A denunciare il disagio che la famiglia sta continuando a vivere è Erika Innocenti che ci scrive: “Ho ancora una discarica davanti a casa. Hanno portato solo pochissimi sacchi rossi (il kit comprensivo anche di materiale per la chiusura quale nastro adesivo o fascette da utilizzare per esporre i rifiuti prodotti, ndr) ma nessuno è venuto a ritirare il materiale accumulato.

Una situazione non dignitosa a cui spero si possa quanto prima porre rimedio.

Senza parlare poi dell’odore emanato dai sacchi contenenti rifiuti speciali davanti a casa e della mancanza di igiene”.

“Purtroppo — continua Erika — è rimasta la solita situazione: Abbiamo chiamato varie volte il comune, il sindaco, Alia Servizi…e chi più ne ha e chi più ne metta!! Tutti!! Ma siamo invisibili.

Chi viene la mattina presto a fare i giri per ritirare la spazzatura si sofferma, guarda, e va via, come se niente fosse….”

Il sindaco Marco Mazzanti aveva pubblicamente dichiarato che si sarebbe interessato della problematica di questa famiglia. Altrettanto Alia Servizi Ambientali che ha attivato un servizio apposito dedicato alla raccolta dei rifiuti prodotti dagli utenti positivi in quarantena presso il proprio domicilio che prevederebbe il ritiro 2 volte a settimana “preferibilmente in orario notturno”.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]