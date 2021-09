quarrata. DAL 1 OTTOBRE CAMBIA IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

Stamani in un banchino informativo al mercato è stato consegnato il materiale informativo

QUARRATA. Dal primo ottobre cambia il calendario della raccolta porta a porta nel Comune di Quarrata.

Il territorio non sarà più diviso in due zone con programmi di raccolta diversi, ma vi sarà un unico calendario suddiviso su 5 giorni. Da metà settembre il personale di Alia ha iniziato la distribuzione del nuovo calendario in ogni abitazione e nei luoghi pubblici.

Inoltre sarà possibile ritirare il materiale informativo anche presso il punto informazioni di Alia al mercato del sabato fino al 2 ottobre compreso (in orario 08.30-12.30) e negli uffici comunali di Urp e Ufficio del Sindaco durante gli orari di apertura.

Inoltre Alia sarà eccezionalmente presente anche giovedì 30 settembre all’Infopoint in via Trieste (in orario 08.30-12.30), oltreché, come di consueto, ogni terzo giovedì del mese.

Con il nuovo calendario ogni giorno ci sarà da esporre una diversa tipologia di rifiuti: lunedì l’indifferenziato, martedì l’organico, mercoledì il vetro o la carta a settimane alterne, giovedì gli imballaggi e venerdì nuovamente l’organico. In questo modo, oltre ad uniformare il servizio su tutto il territorio, Alia intende agevolare il conferimento dei rifiuti per i cittadini e garantire un maggior decoro urbano.

La campagna di consegna domiciliare, con lo slogan “Più facile conferire per il cittadino, maggiore il decoro della città” è dunque in corso.

Nel materiale informativo in distribuzione sono indicati, oltre agli orari di esposizione, anche le istruzioni per il conferimento degli altri rifiuti (ingombranti, pannolini e pannoloni), le informazioni utili per contattare l’azienda e gli orari dell’Ecocentro di via Bocca di Gora e Tinaia (aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì anche al pomeriggio dalle 14.00 alle 19.00, e dell’Ecofurgone presente in piazza Risorgimento ogni 2° e 4° sabato del mese, dalle 9.00 alle 12.00.

[quilici – comune di quarrata]