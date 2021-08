quarrata. DAL 2 SETTEMBRE TORNA IL LUNA PARK

Per l’ingresso serve il green pass

QUARRATA. [a.b.] Per esigenze organizzative dei titolari delle varie attrazioni, non dipendenti da responsabilità o volontà dell’Amministrazione comunale, il Luna park a Quarrata inizierà il 2 settembre e si concluderà il 13 settembre (e non il 12 settembre).

Come sempre si svolgerà in piazza Aldo Moro e piazza Ernico Berlinguer.

Ricordiamo che sono previsti due accessi per ciascuna piazza, uno in ingresso ed uno in uscita, tutti presidiati con apposito personale, che monitorerà il corretto rispetto delle disposizioni anti-covid e verificherà il green pass.

A norma dell’art. 3 del D.L. 23/07/2021 n°105, l’accesso al Luna Park è consentito unicamente a soggetti muniti della certificazione verde Covid-19.

Tutte le sere sarà presente la Polizia Municipale che controllerà il corretto svolgimento delle serate.