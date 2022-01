quarrata. DEGRADO E INCURIA DI VIA BOTTAIA, LE PUNTUALIZZAZIONI DI FORZA ITALIA

Dopo la presentazione della petizione dei residenti e la risposta del sindaco Mazzanti il coordinamento comunale azzurro ribatte su alcuni punti

QUARRATA. [a.b.] Via Bottaia. Manto stradale dissestato, eccessiva velocità delle auto e carenza di illuminazione, che specialmente nelle ore notturne rende pericoloso il transito pedonale soprattutto per coloro che devono uscire per gettare l’immondizia negli appositi contenitori. Problematiche che affliggono i residenti di questa strada di confine da anni.

Il coordinamento comunale di Forza Italia interviene di nuovo sulla questione con alcune puntualizzazioni rispetto alla risposta del sindaco Marco Mazzanti data alla petizione di circa 150 firme di residenti “peraltro doverose nei confronti della cittadinanza che ha avanzato specifiche richieste anche, ma non solo al Comune di Quarrata”.

“In particolare è stato messo in evidenza lo stato di incuria generale del manto stradale e l’assenza di illuminazione e conseguentemente sono state avanzate richieste di rifacimento del manto e installazione di punti luce. È proprio nel tratto di Via Bottaia che si avvicina a Via Fiorentina (lato Valenzatico) che è presente tutto lo spazio necessario per l’installazione di lampioni, in virtù del fatto che ci sono campi.

Questo a nostro parere non ostacola i lavori anzi, dovrebbe agevolarli. L’illuminazione è a servizio della collettività tutta, compresa quella quarratina che transita tutta via Bottaia nei due sensi- per raggiungere Quarrata e zone limitrofe e Pistoia da via Fiorentina — quindi anche nella zona in cui non sono presenti abitazioni”.

“Cogliamo l’occasione dunque per evidenziare che non è stato chiesto nulla che esuli dalle competenze del comune quarratino, nè tantomeno è stato chiesto di installare lampioni nel territorio pistoiese.

Per quanto riguarda i contenitori dell’immondizia, il problema rimane legato non ad essi ma alla velocità delle auto. Gli appositi cassonetti sono stati installati sul lato quarratino costringendo i residenti del comune di Pistoia ad attraversare la strada per gettare i rifiuti.

Per questo motivo sono stati chiesti ai comuni lampioni e appositi attraversamenti o dossi al fine di ridurre la pericolosità per il transito pedonale specialmente nelle ore notturne in cui risulta ancor più evidente questa problematica.

Saremo lieti come lo saranno i residenti se verranno eseguite le opere più volte richieste e ci auguriamo al più presto”. conclude il coordinamento comunale di Forza Italia.