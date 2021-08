quarrata. DEGRADO E INCURIA IN VIA MASCAGNI

Legambiente Quarrata: “Per evitare altri incendi è bene intervenire, se necessario ed utile, per la tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, sui terreni del Comune di Quarrata incolti ed abbandonati”

QUARRATA. Degrado e incuria imperversano in via Mascagni, non lontano dal centro di Quarrata, dove alcuni terreni attendono da tempo di essere ripuliti da rovi, sterpi e erbacce.

Dopo l’incendio dello scorso 8 agosto alcuni residenti, allarmati dalla situazione creatasi nelle vicinanze delle proprie abitazioni hanno chiesto ai volontari di Legambiente Quarrata di effettuare un sopralluogo.

“Carlo e Giovanna Bellini – spiega il presidente di Legambiente Daniele Manetti – ci hanno spiegato dall’esterno del piazzale in via Mascagni che da tempo hanno chiesto all’Amministrazione Comunale e alle Forze dell’Ordine, di intervenire perché venga ripulito il terreno che delimita una parte della strada, dai rovi, dagli sterpi e dalle erbacce.

Hanno segnalato anche la presenza di animali di tutti i tipo. Su quel terreno poi passano anche le fosse per lo sgrondo dell’acqua piovana e c’è inoltre una cabina elettrica. I cittadini temono che da un momento all’altro possa verificarsi un incendio simile a quello verificatosi a Catena di Quarrata che possa danneggiare gravemente le loro abitazioni”.

“Abbiamo raccolto il loro appello — continua Manetti — perché le istituzioni prendano le necessarie precauzioni per evitare pericoli alla sicurezza e alla salute dei residenti”.

“In un grande clima di collaborazione — conclude — chiediamo all’ufficio Ambiente del Comune di Quarrata ed al Comando della Polizia Municipale di prendere in considerazione questa segnalazione di Legambiente Quarrata e di fare quanto prima una ispezione sul posto per verificare se esistono condizioni di effettivo pericolo per i cittadini e per tutelare e salvaguardare l’ambiente circostante”.