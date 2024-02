quarrata. DIFESA DELLA SANITÀ PUBBLICA E TUTELA DEL TERRITORIO. AL PARCO VERDE LA FESTA DI LIBERETÀ

Un minuto di silenzio per la strage sul lavoro a Firenze: “Basta con le ipocrisie: le responsabilità sono chiare e certe”

QUARRATA. [a.b.] Al Parco Verde di Olmi si è svolta stamani la festa di Liberetà organizzata dalla Lega Spi Cgil Agliana-Montale e Quarrata. Tema della mattinata la “difesa della sanità pubblica e tutela del territorio”. Sono intervenuti alla tavola rotonda condotta dal giornalista Francesco Rossano la segretaria Spi Cgil Toscana Marisa Grilli, il parlamentare Marco Furfaro, il consigliere regionale Pd Marco Niccolai, il sindaco di Quarrata Gabriele Romiti oltre al segretario generale Spi Cgil di Pistoia Andrea Brachi.

“Oggi — fanno sapere dallo Spi della Piana Pistoiese — abbiamo parlato di salute, sanità pubblica e tutela dell’ambiente. Prima però abbiamo ricordato l’ennesima strage sul lavoro con un minuto di silenzio. Una strage che si ripete ogni giorno e non può diventare una statistica. Non si può morire per o di lavoro. Basta con le ipocrisie: le responsabilità sono chiare e certe”.

Nel corso della tavola rotonda è stata approfondita la questione delle Rsa, liste di attesa, prevenzione, medici di famiglia e intramoenia. È stato fatto un panorama completo su quello che diventerà la sanita pubblica se il Governo Meloni non la finanzierà adeguatamente.

“Il nostro sistema sanitario regionale — ha detto Niccolai — è per la maggior parte pubblico: infatti è ancora molto più penalizzato dal taglio del fondi nazionali”

Sono state anche ribadite le proposte avanzate dallo Spi Cgil Toscana. Nel parcheggio era presente il camper Spi Cgil Pistoia con la sua biblioteca itinerante.

Soddisfatti dell’incontro che ha visto una ampia partecipazione di cittadini il segretario generale Spi Cgil di Pistoia Andrea Brachi e il segretario Lega Agliana Montale Quarrata Luca Margheri Corsini che hanno parlato anche del mensile dello Spi Cgil, organo informativo che affronta in modo chiaro e semplice argomento come i consumi, risparmio, pensioni, attualità, ambiente, salute, benessere, stili di vita, storie, memorie e molto altro.