quarrata. DISCARICHE ABUSIVE, I CARABINIERI FORESTALI SULLE TRACCE DEI RESPONSABILI

Effettuati nelle scorse settimane due nuovi sopralluoghi con i volontari di Legambiente Quarrata. Manetti: “Raccolti dai carabinieri tra i rifiuti elementi utilissimi a scoprire gli autori”

QUARRATA. La “caccia” agli incivili, agli inquinatori della piana passa anche dalla “battaglia di civiltà” condotta quasi quotidianamente dai volontari di Legambiente, pronti a segnalare alle autorità le molteplici discariche abusive sul territorio. Una battaglia che da qualche tempo si avvale pure della collaborazione dei Carabinieri Forestali di Prato e Pistoia, chiamati dai volontari stessi per alcuni sopralluoghi nel corso dei quali le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che potranno essere utilissimi per risalire ai responsabili.

“Il 19 Gennaio scorso — dichiara Daniele Manetti — con Massimo Gori, Claudio e Duccio Colzi con il gruppo Carabinieri Forestali di Pistoia abbiamo fatto un sopralluogo presso due località del Comune di Quarrata in cui cittadini incivili hanno abbandonato grossi quantitativi di rifiuti.

Il nostro Comune è al centro della grande piana tra Firenze, e Pistoia, ormai un’unica grandissima città con oltre un milione e mezzo di abitanti e Quarrata è proprio nel mezzo e fa buca. Da tutte le parti infatti arrivano nel nostro Comune rifiuti abusivi, acque luride e nere, acque alluvionali, alte concentrazioni di polveri fini e tanti altri inquinanti chimici e fitofarmaci, di cui forniremo presto un elenco dettagliato.

I due luoghi visitati, ben noti ormai da tanto tempo ai volontari di Legambiente Quarrata sono stati il primo in località Gamberaia lungo la strada sterrata che costeggia l’argine del torrente Stella in sinistra idraulica. Un posto già a conoscenza dei volontari di Legambiente Quarrata, che nel 2019 con l’aiuto dei Carabinieri Forestali individuarono e ripulirono da ben sette grossissimi abbandoni di rifiuti ed è quindi molto grave che a distanza di oltre due anni cittadini incivili abbiano di nuovo inquinato e deturpato questo bellissimo posto”.

“Il grosso abbandono di rifiuti — ha aggiunto Manetti — è stato verbalizzato e segnalato dai Carabinieri Forestali ed inoltre i militi hanno raccolto documentazione tra i rifiuti, che speriamo sia utile a scoprire chi ha commesso questi atti illegali. Questi rifiuti sembrano provenire da lavorazioni illegali effettuate in negozi ed in laboratori artigiani”.

Il secondo abbandono di rifiuti è stato segnalato in Via Rubattorno, anche questa una via conosciutissima dai volontari di Legambiente Quarrata, per le continue segnalazioni di rifiuti e ripuliture, sia nella parte asfaltata che in quella sterrata.

“Sono stati evidenziati rifiuti di diverse sia sul terreno e nei cassonetti strabordanti e poi enormi quantitativi di rifiuti di diverse tipologie nella parte sterrata e tra i rovi al bordo strada compreso una grossa quantità di manufatti presumibilmente in cemento —amianto”.

“Tutto questo è iniziato da quando nel lontano 2018 iniziammo questo durissimo lavoro di tutela del territorio in completo volontariato e gratuito e in collaborazione con l’ufficio Ambiente del Comune di Quarrata, il Sindaco Marco Mazzanti, il vicesindaco Gabriele Romiti, l’Assessore Patrizio Mearelli e le forze dell’ordine.

Infatti dai volontari di Legambiente Quarrata non solo vengono fatte le segnalazioni ma tantissime volte andiamo a ordinare, selezionare e ripulire e poi mettere a disposizione degli operatori Alia, grossi abbandoni di rifiuti scaricati nelle fosse ed ai bordi delle strade del Comune di Quarrata. Inoltre collaboriamo attivamente con le scuole quarratine di ogni ordine e grado per l’implementazione della cultura ambientale ed anche con centinaia di cittadini che ci chiamano da tutte le parti del nostro Comune”.

Andrea Balli

