quarrata. DOMANI CONSIGLIO COMUNALE IN SEDUTA ORDINARIA

Si parlerà anche del conflitto tra Israele e Palestina. Ecco l’ordine del giorno

QUARRATA. [a.b.] Domani lunedì 30 ottobre alle 20,45 nella sala consiliare si terrà in seduta ordinaria il consiglio comunale presieduto da Marco Mazzanti. Questo l’ordine del giorno:

– Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale;

– Comunicazioni del Sindaco;

– Approvazione Verbali Sedute Precedenti;

1. Regolarizzazione catastale del tratto di viabilità comunale denominato “Via Piero della Francesca”- acquisizione gratuita al demanio comunale di aree occupate da sedi stradali da oltre un ventennio – legge 448/1998- integrazione particella catastale da acquisire – codice 3.8.3.

2. Mozione presentata in data 19.10,2023, prot. n. 50672 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier ed avente ad oggetto: “Con Israele, con la democrazia e per la pace”;

3. Mozione presentata in data 21.10.2023 prot. n. 51030 dal gruppo consiliare Lega Salvini Premier ed avente ad oggetto “Lavori di adeguamento antisismico della scuola dell’infanzia Margherita Hack in località Casini”;

4- Mozione presentata in data 23.10.2023 prot. n. 51180 dai gruppi consiliari Pd, Riformisti per Romiti sindaco e Siamo Quarrata avente ad oggetto “Mozione a sostegno di un processo di pace in Medioriente e della sconfitta totale del terrorismo”.

La seduta, in presenza, sarà visibile anche in streaming.