quarrata. DOMANI I FUNERALI DI RENZO GIUNTINI

Il noto ragioniere quarratino aveva 71 anni. La famiglia ringrazia per la vicinanza

QUARRATA. Si terranno domani sabato 30 luglio alle 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta i funerali di Renzo Giuntini, noto ragioniere di Quarrata scomparso a 71 anni martedì scorso. Consulente del lavoro in via Roma a Quarrata aveva due figli, Niccolò e Matteo. Lascia la moglie Elisabetta.

“Sono stati giorni un pò difficili — scrive il figlio minore Matteo —dove non abbiamo spesso potuto rispondere alle telefonate e ai messaggi di tutti perché siete stati tantissimi e vi ringraziamo infinitamente per questa vostra vicinanza”.

La salma di Giuntini è esposta da questo pomeriggio alle cappelle del Commiato dell’Ospedale San Jacopo di Pistoia.

La famiglia ringrazia per il sostegno.,