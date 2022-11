quarrata. DOMANI LA FESTA DELL’UNITÀ NAZIONALE E LA GIORNATA DELLE FORZE ARMATE

Le commemorazione dei caduti in guerra, nella resistenza, in servizio e per causa di servizio a partire dalle 11,15

QUARRATA. Domenica 6 novembre si terranno congiuntamente le celebrazioni della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate e la Commemorazione dei caduti in guerra, nella resistenza, in servizio e per causa di servizio.

La cittadinanza potrà partecipare alle ore 11.15, presso il Monumento ai Caduti davanti al palazzo comunale di Via Vittorio Veneto, alla deposizione di una corona di alloro con alzabandiera curato dalla sezione di Quarrata dell’Associazione Nazionale Alpini.

La deposizione e l’alzabandiera saranno accompagnati dal Taps (il c.d. silenzio fuori ordinanza) suonato da Emanuele Bellomo della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata.

Seguirà una commemorazione analoga presso il Parco della Rimembranza a Tizzana.

[comune di quarrata]