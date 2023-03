quarrata. DOMANI L’INIZIATIVA “CUCINE APERTE”

Una opportunità per le famiglie di visionare da vicino la cucina della scuola, vedere gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei pasti e assaggiare alcuni piatti del menù scolastico

QUARRATA. Sei il genitore di un bimbo o di una bimba che frequentano le scuole quarratine e mangiano alla mensa scolastica?

Allora non puoi mancare giovedì 9 marzo all’iniziativa Cucine aperte.

Gli interessati potranno visitare il Centro Cottura Comunale in Via Lippi, 4.

L’occasione, prevista dalle 17 alle 18.30, consentirà di vedere gli ingredienti utilizzati per la preparazione dei pasti offerti dal servizio di ristorazione scolastica e assaggiare alcuni piatti previsti nel menù scolastico.

La visita al Centro Cottura Comunale è organizzata dal Servizio Pubblica Istruzione e Trasporti Integrati, in collaborazione con CIR Food, impresa affidataria del servizio di ristorazione scolastica.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di trasparenza del servizio ristorazione scolastica, ad integrazione della web app Menù in chiaro con la quale le famiglie degli utenti possono esplorare giorno dopo giorno il menù servito a scuola e accedere alle principali informazioni nutrizionali dei piatti.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere una mail al Servizio Pubblica Istruzione all’indirizzo istruzione@comune.quarrata.pistoia.it

[comune di quarrata]