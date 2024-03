quarrata. DOMANI LUNEDÌ 11 MARZO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE

Quattordici i punti all’ordine del giorno

QUARRATA. [a.b.] Torna a riunirsi in presenza il consiglio comunale di Quarrata domani 11 marzo con inizio alle ore 20,45. All’ordine del giorno ci sono diversi punti. Si torna a parlare di alluvione con alcune interrogazioni e del problema del parcheggio alla Casa della Salute di via Montalbano e di altro ancora.

Di seguito l’ordine del giorno:

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Comunicazioni del Sindaco.

Presa d’atto verbali sedute precedenti.

1. DELIBERAZIONE G.C. N. 7 DEL 24/01/2024: “BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. PRIMA VARIAZIONE URGENTE.” RATIFICA. (RIF. DUP 6/2/1)

2. BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026. PRIMA VARIAZIONE (RIF. DUP 6/2/1)

3. PIANO TRIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE 2024/2026. I VARIAZIONE. COD.PIAO 1.2.1_0008

4. CONVENZIONE PER L’ADESIONE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA. APPROVAZIONE (PIAO 1.2.1_0008)

5. TASSA SUI RIFIUTI (TARI) — INDIVIDUAZIONE SCADENZE DI PAGAMENTO ANNO 2024

6. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 02/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER PROT. NUM 10091 CON RISPOSTA VERBALE E SCRITTA, DURANTE IL CONSIGLIO IN MERITO ALLA COLLETTA ORGANIZZATA DAL COMUNE DENOMINATA “INSIEME PER RICOSTRUIRE QUARRATA: LA BIBLIOTECA, LE SCUOLE IL TERRITORIO”

7. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 02/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER PROT. NUM 10093 A RISPOSTA VERBALE E CONSEGNA SCRITTA DELLA STESSA DURANTE IL CONSIGLIO, IN MERITO A QUALI SIANO I PROGETTI D’INTERVENTO E RIQUALIFICAZIONE SUL VERSANTE QUARRATINO DEL MONTALBANO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLO SCORSO NOVEMBRE

8. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 02/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER PROT. NUM 10095 CON RISPOSTA VERBALE E SCRITTA, DURANTE IL CONSIGLIO IN MERITO ALLA COLLOCAZIONE DEFINITIVA DEL MERCATO SETTIMANALE

9. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 04/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA PROT. N. 10206 IN MERITO ALLE TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE DEL PARCHEGGIO PRESSO LA CASA DELLA SALUTE DI QUARRATA.

10. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 04/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI ’’ITALIA PROT. N. 10212 CON RISPOSTA VERBALE E SCRITTA IN MERITO AGLI ALLAGAMENTI DI VIA DEL FALCHERO IN LOC. VALENZATICO.

11. INTERROGAZIONE PRESENTATA IN DATA 04/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE FRATELLI D’ITALIA PROT. N. 10213 IN MERITO ALLO STATO DI ABBANDONO DEI MONUMENTI PUBBLICI.

12. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 02/03/2024 DAL GRUPPO CONSILIARE LEGA SALVINI PREMIER PROT. NUM 10096 AVENTE AD OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA CON RIMOZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA PARTE DI VIA VECCHIA FIORENTINA FRONTALE ALL’INGRESSO MONUMENTALE DEL CIMITERO DI SANTALLEMURA.

13. MOZIONE PERVENUTA IN DATA 04/03/2024 DAI GRUPPI CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO, RIFORMISTI PER ROMITI SINDACO E SIAMO QUARRATA PROT. N. 10297 AVENTE AD OGGETTO: “MOZIONE CONCERNENTE INIZIATIVE IN MERITO ALLA CRISI IN MEDIO ORIENTE”.

14. MOZIONE PRESENTATA IN DATA 04/03/2024 DAI GRUPPO CONSILIARI PARTITO DEMOCRATICO, RIFORMISTI PER ROMITI SINDACO E SIAMO QUARRATA PROT. NUM. 10304 AVENTE AD OGGETTO: “LA NOSTRA FERMA CONDANNA DI QUANTO ACCADUTO NEI CONFRONTI DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DI PISA E DI FIRENZE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONI SVOLTESI IN DATA 23 FEBBRAIO 2024”

La seduta potrà essere seguita anche via streaming collegandosi a https://quarrata.civicam.it/