quarrata. DOMENICA TORNA LA FIERA OAMI

La mappa dei divieti della 28esima edizione

QUARRATA. Domenica 16 aprile torna a Quarrata, come tradizione, la “Fiera Oami”, giunta alla sua 28esima edizione.

Dalla prima mattina fino alle 20 stand e bancarelle di generi alimentari, prodotti tipici e opere d’ingegno occuperanno via Montalbano dall’intersezione con le vie Torino – Europa fino alla piazza Risorgimento e piazza Risorgimento stessa.

Il ricavato della Fiera come sempre sarà devoluto all’Oami (Opera Assistenza Malati Impediti), che ha lo scopo di favorire l’autonomia degli adulti portatori di handicap, di svilupparne la socializzazione e l’integrazione con il territorio.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza e la successiva pulizia dell’area da parte dei mezzi del servizio di Alia, il Comune di Quarrata ha predisposto una serie di provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale nelle aree attigue.

Sarà in vigore un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in via Montalbano dall’incrocio dei Macelli alla piazza centrale dalle 5 alle 22.

Stabilito il divieto di transito in via della Madonna dall’incrocio con le vie Fermi-Malpighi fino a viale Montalbano e in via della Repubblica dall’incrocio con via XXV Aprile dalle 5 alle 22.

Sarà in vigore anche un divieto di transito e di sosta con rimozione forzata in piazza Risorgimento nell’area interna regolata con sosta a pagamento (dalle 5 alle 22) che nella rimanente porzione compresa tra l’incrocio con via Roma e quelle con via Pistoia e Trieste dalle 12 alle 22.

[comune di quarrata]