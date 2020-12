quarrata. DON MARINO MARINI FESTEGGIA CINQUANTA ANNI DI ORDINAZIONE SACERDOTALE

Al sacerdote settantasettenne, dal 2013 parroco a Tizzana e Catena, gli auguri anche della parrocchia di Oste di Montemurlo

QUARRATA. [a.b.] Parroco di Tizzana e Catena dal 2013 don Marino Marini, 77 anni, festeggia oggi il 50° anniversario di ordinazione sacerdotale.

Nato il 4 aprile 1943 a Quarrata è stato ordinato sacerdote nel 1970, Nei primi anni del suo ministero è stato vice parroco a Montale e poi parroco a Tobbiana di Montale.

Trasferito a Vignole come parroco di San Michele Arcangelo vi è rimasto fino alla sua nomina a parroco di Oste, nel gennaio del 1997.

Nell’ ottobre 2013, è stato nominato parroco delle parrocchie di Tizzana di Quarrata e Catena, rimasta vacante dal dicembre 2012 da quando venne barbaramente ucciso don Mario Del Becaro. Membro del consiglio presbiteriale ovunque sia stato don Marino è stato sempre benvoluto dai parrocchiani, a cominciare dalla piccola parrocchia di Tobbiana di Montale dove per molti anni non ha celebrato solo messe ma ha dedicato la sua vita a chi ne aveva bisogno. A

ppassionato di calcio ha fondato a Tobbiana una squadra dove è riuscito a coinvolgere molti bambini già, prima dell’avvento delle scuole calcio che non tutte le famiglie si potevano permettere . Quindi è stato parroco di San Michele Arcangelo a Vignole dove ha lasciato una grossa esperienza di vita.

Dal 1997 a Oste di Montemurlo è stato in prima linea nelle attività a sostegno del sociale creando insieme alla Caritas un centro di ascolto all’interno della sala parrocchiale che distribuisce pure generi alimentari e vestiario ed è diventato un punto di riferimento e di indirizzo per i servizi alla persona.

Sempre in ambito parrocchiale dietro la spinta di don Marino Marini insieme alla Caritas, alla cooperativa dei ragazzi e al Comune di Montemurlo era stato istituito anche un servizio di doposcuola che negli anni ha aiutato ragazzi di culture diverse ad apprendere l’italiano e quindi ad integrarsi meglio.

Anche nelle comunità di Tizzana e Catena è ben apprezzato l’operato e il ministero di don Marino al quale oggi giungono gli auguri dei parrocchiani ai quali si aggiungono, quelli della parrocchia di Oste di Montemurlo che scrivono: “Oggi vogliamo fare tanti auguri a Don Marino Marini, nostro parroco dal 1997 al 2013, che oggi festeggia il 50° Anniversario di Ordinazione sacerdotale. Preghiamo per lui affinchè il Signore gli dia forza e salute per una rinnovata esperienza del dono ricevuto mediante l’imposizione delle mani, e la Beata Vergine Maria non gli faccia mai mancare la sua materna protezione. Auguri Don Marino!!!”.