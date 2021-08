quarrata. DONAZIONE DEL SANGUE, “TAGLIATI” DALLA ASL CINQUE SABATI

Ma si potrà continuare a donare (prenotando) il mercoledì

QUARRATA. [a.b.] Per difficoltà di personale, l’Asl Toscana Centro ha programmato la chiusura di 16 giornate di prelievo sangue nei centri periferici della provincia di Pistoia di cui cinque sabato a Quarrata.

“Per questo motivo – spiega il presidente di Avis Quarrata Paolo Fabbri — il primo sabato utile per effettuare le donazioni presso il centro di Quarrata, sarà il 28 agosto”.

Nel frattempo, per non far mancare il sangue agli ospedali che hanno ripreso gli interventi programmati, è possibile prenotare la donazione del mercoledì (telefonando al 3922618462) o in alternativa i donatori del sangue in qualsiasi giornata a Pistoia, Prato o qualunque altro centro in Toscana.

Al momento per accedere alle strutture di raccolta non è previsto l’uso del Green Pass.