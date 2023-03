quarrata. DOPO 25 ANNI DI ATTIVITÀ CHIUDE IL “FUNNY BAR”

In via Dante Alighieri il “Bar del Chiuso” gestito dalla famiglia Lucarelli-Presi era diventato un punto di aggregazione per tanti quarratini. E i clienti… ringraziano

QUARRATA. Il 28 febbraio scorso ha chiuso dopo 25 anni di attività il Funny Bar. Gestito dal 1999 dalla signora Vania Lucarelli, aiutata dalla sorella Gabriella e dal marito Giordano Presi, il “Bar del Chiuso” è stato per tanti quarratini un punto di ritrovo, sopratutto per i ragazzi, da quelli più piccoli che hanno frequentato le scuole vicine e si sono fermati a comprare la merenda, agli adolescenti che vi hanno trovato un “ambiente tranquillo e tante cose golose da mangiare”.

Il Funny Bar tra la fine degli anni Novanta e i primi anni 2000 subì una ristrutturazione che trasformò in modo radicale il precedente esercizio (il noto Bar Franco della famiglia Giuntini, attuale proprietario dell’immobile e della licenza, ndr) rendendolo un locale elegante e funzionale.

“Con ieri — ha ricordato su facebook Cristina Labiri a nome di tanti affezionati clienti — si è chiuso un capitolo lungo 25 anni, un piccolo ma grande bar, con il mitico Giordano.. Vorrei ringraziare tutto lo staff per i mille caffè, aperitivi e tutto quello di cui avevo bisogno lo trovavo lì, in quel piccolo ma grande bar”.

Un post che ha dato il via ad un lungo elenco di commenti, tutti positivi e di ringraziamento collettivo per il servizio svolto e la disponibilità e la professionalità offerta con gli auguri per il meritato riposo.

Per alcuni rappresentava anche un “bazar spettacolare” dove era possibile trovare la soluzione a tutto (dal giornale, ad un quaderno prima della apertura delle cartolibrerie, il regalo per un compleanno, l’occhiale glitterato e molto altro). Un punto di riferimento anche per gli insegnanti della scuola media Bonaccorso da Montemagno.

La speranza ora è che il locale continui nella tradizione del “bar del Chiuso” con una nuova gestione.

Ricordiamo che il negozio aprì nel 1961 come appendice del forno. Venne inaugurato da Franco Giuntini e poi gestito dalla moglie Luisa in collaborazione con Marino Leporatti.

Dal 1973 venne gestito da Alfredo Turi e dalla moglie Dora Lunardi fino agli inizi degli anni Novanta quando venne preso dal signor Colligiani.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]