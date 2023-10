quarrata. DOPO NOVE MESI CHIUDE L’EDICOLA DI PIAZZA RISORGIMENTO

La proprietaria Elisabetta Matteoni: “Comprendiamo il disagio e ci impegniamo a trovare nuovi gestori che sappiano con impegno riportare l’edicola all’importanza che merita”

QUARRATA. Riaperta a fine gennaio dagli inizi di ottobre è nuovamente chiusa l’edicola di piazza Risorgimento e al momento il centro cittadino si trova di nuovo senza una rivendita di quotidiani.

Aperta da nove mesi da qualche giorno le saracinesche sono chiuse e le “civette” dei principali giornali cartacei del territorio ne annunciano tristemente la chiusura.

“Siamo ben consapevoli della mancanza di questo servizio — fa sapere Elisabetta Matteoni, la proprietà storica — e ci scusiamo con i nostri clienti. Comprendiamo il disagio e ci impegniamo a trovare nuovi gestori che sappiano con impegno riportare l’edicola all’importanza che merita”.

Per poter acquistare i quotidiani occorre rivolgersi altrove: a Valenzatico e a Barba le rivendite più vicine.

L’esercizio venne aperto nel 1926 da Amato Matteoni in piazza del Comune e poi rilevato da Elipio e trasformato in una bottega merceria e vendita di giornali. Quindi è stato gestito da Vivaldo Matteoni insieme alla moglie Rina..

Nel corso di tanti decenni l’edicola ha subito diversi spostamenti: dal chiosco di piazza della Vittoria ha poi occupato un fondo di via Roma e successivamente è stato realizzato il chiosco in piazza Risorgimento dove si è infine definitivamente trasferita alla fine degli anni Sessanta.

