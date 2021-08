quarrata. DOPOSCUOLA PER GIOVANI CALCIATORI

Siglato un accordo tra Usd Olimpia Quarrata e associazione culturale Zoe

QUARRATA. [a.b.] Lo sport e la scuola sono due tra le attività principali dei ragazzi.

È proprio per avere uno sguardo attento all’istruzione dei propri giovani atleti che Usd Olimpia ha stretto nelle settimane scorse un accordo con l’associazione culturale Zoe, che offre sul territorio comunale servizi di aiuto compiti, ripetizioni e dopo scuola per ragazzi di elementari, medie e superiori.

“I tesserati dell’Olimpia – spiega Veruska Lenoci, consigliera dell’Usd Olimpia – potranno dal prossimo anno scolastico usufruire di una tariffazione particolare che permetterà alle famiglie in caso di bisogno di poter avere un servizio importante a costi contenuti”.

L’associazione culturale Zoe ha sede in via Modena 16 a Quarrata. Fondata circa cinque anni fa da Mattia Miceli offre aiuto compiti, ripetizioni e dopo-scuola. Ha organizzato anche campi estivi e invernali, servizi di baby sitter e si occupa anche di compleanni con animazione. Per informazioni: 349.4907418.