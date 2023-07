quarrata. DOTTOR CHILLERI IN PENSIONE DA AGOSTO, ATTIVATA LA CONTINUITÀ DELL’ASSISTENZA PRIMARIA

Richiesto dall’Asl Toscana Centro alla Regione l’innalzamento del massimale a 1800 assistiti per i 12 medici di medicina generale operanti nel territorio. A agosto le assegnazioni di nuovi medici

QUARRATA. L’Azienda Usl si è già attivata in vista del pensionamento, a far data dal prossimo 1° agosto, del dottor Filiberto Chilleri: ai suoi 1600 pazienti la continuità dell’assistenza primaria sarà pienamente garantita.

Sul pensionamento del medico ha dichiarato il sindaco Gabriele Romiti: “Ho appreso proprio in questi giorni la notizia del pensionamento del dottor Filiberto Chilleri, che dopo 41 anni di servizio come medico di medicina generale, dal primo agosto lascerà i suoi assistiti.

Ringraziando il dottore per il prezioso lavoro svolto sul territorio e per la dedizione sempre dimostrata nei confronti dei suoi pazienti, — ha sottolineato Romiti — non nascondo la preoccupazione che nasce dal fatto che non ci sia nell’immediato un suo sostituto.

Sono in contatto con l’Azienda sanitaria che si sta impegnando per dare indicazioni agli assistiti e risolvere la situazione, come già accaduto per altri medici.

Confido e sono sicuro che insieme amministrazione e Asl sapranno dare una risposta in tempi brevi a tutti i nostri quarratini”.

L’Azienda ai sensi dell’Accordo regionale ha già provveduto a inviare (lo scorso 3 luglio) alla Regione la richiesta per l’innalzamento del massimale a 1800 assistiti per i 12 medici di famiglia operanti nel territorio quarratino.

Nel frattempo stanno uscendo anche le graduatorie per le zone carenti: per Quarrata sono stati pubblicati 4 posti e, nella prima settimana di agosto, ci saranno le assegnazioni.

Gli attuali assistiti del dottor Chilleri dovranno quindi procedere con la scelta del nuovo medico di famiglia: di persona recandosi agli sportelli oppure tramite mail, on line o con la app; collegandosi al sito dell’Azienda sanitaria sono descritte tutte le modalità.

[asl toscana centro]