Il 26 e il 27 marzo si spengono le luci in piazza Risorgimento. Il comune aderisce a “M’illumino di meno” e a “L’Ora della Terra”

QUARRATA. Due giorni dedicati al risparmio energetico: il Comune di Quarrata aderisce anche quest’anno alle due campagne di sensibilizzazione sugli stili di vita e la tutela ambientale M’Illumino di Meno, prevista per il 26 marzo e promossa da Radio2 Caterpillar , e L’Ora della Terra, organizzata dal WWF il 27 marzo.

Per quanto riguarda la prima iniziativa di venerdì 26 marzo, raccogliendo l’invito degli organizzatori, il Comune spegnerà simbolicamente per tutta la notte a partire dalle 18 l’illuminazione delle due opere presenti in piazza Risorgimento, ovvero il “Monumento a testimonianza delle vittime di tutte le guerre per la costruzione di un futuro di Pace” di Agenore Fabbri e la “Fontana delle Pleiadi”.

Il giorno successivo, sabato 27 marzo, in occasione della campagna proposta a livello mondiale dal WWF Earth Hour 2021 – L’Ora della Terra, il Comune spegnerà tutta l’illuminazione della piazza Risorgimento dalle ore 20.30 alle 21.30.

In occasione di entrambe le giornate il Comune invita i cittadini, a prestare particolare attenzione allo spreco energetico ed a spegnere le luci e tutti i dispositivi elettrici non indispensabili.

L’Amministrazione comunale è particolarmente sensibile al tema della tutela dell’ambiente, sensibilità che traduce in concrete scelte amministrative: tra le ultime, gli investimenti per la conversione a led dell’illuminazione pubblica cittadina.

