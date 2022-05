quarrata. DUE NUOVI MEZZI PER LA CROCE ROSSA ITALIANA

Stamani l’inaugurazione in piazza Risorgimento. Per tutto il pomeriggio aperti gli stand

QUARRATA. In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa il comitato Cri Piana Pistoiese presieduto da Claudio Cibella ha inaugurato stamani in piazza Risorgimento due nuovi mezzi che vanno ad arricchire ulteriormente il parco macchine della associazione di via Bocca di Gora e Tinaia.

Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti assieme al sindaco Marco Mazzanti, al vicesindaco Gabriele Romiti, al vicepresidente della Provincia di Pistoia Gabriele Giacomelli, Antonietta Catapano in rappresentanza del comitato regionale della Cri e anche i partner e finanziatori dei nuovi mezzi, i rappresentanti della Banca Alta Toscana, del Consorzio Leonardo e della Giorgio Tesi Group. In piazza anche il gruppo cinofilo della Croce Rossa.

“Finalmente dopo il lungo periodo di pandemia riusciamo a fare qualcosa in piazza e inauguriamo degli strumenti che ci hanno donato e nella fattispecie sono un mezzo attrezzato, una vettura e delle seggioline elettriche per trasportare le persone per le scale. Ringrazio gli sponsor che ci hanno sostenuto e continuano a sostenerci, i volontari per il lavoro che fanno e la popolazione per il sostegno che ci da”.

Nel portare i saluti del presidente del comitato regionale Catapano si è detta molto fiera di trovarsi insieme ai volontari quarratini – “siete il mio comitato e un pezzo di cuore è qui con voi”. “Da ieri – ha aggiunto – la Croce Rossa Italiana ha un numero di utilità che è il 1520. Dobbiamo essere fieri di questa cosa perchè come hanno detto i sottosegretari alla salute e al sociale e anche il capo del dipartimento Curcio la Croce Rossa è ausiliaria dei pubblici poteri ed è al fianco delle istituzioni. Abbiamo un compito arduo da portare avanti: due anni di pandemia ci hanno insegnato che dobbiamo anche saperci ricreare e rinventare quando c’è bisogno di noi e alla Croce Rossa come dice la nostra campagna e come abbiano dimostrato con il flash mob interessa tutte le persone indistintamente. Cosa ci muove? L’umanità. Questo lo sappiamo tutti ed è su questa cosa che dobbiamo continuare a camminare. Lo dobbiamo fare a Quarrata dove oggi avete la fortuna di rinnovare due nuovi mezzi e quindi di potenziare il parco macchine e quindi i servizi, merito al presidente e al consiglio per quello che stanno facendo”.

“Grazie alla Cri di Quarrata, vedo attorno a me- ha detto il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – tante divise rosse. oggi è un giorno di festa per la Cri a livello mondiale, un giorno di gioia e di festa. Però vi dobbiamo riconoscere il ruolo che fate quotidianamente e quindi il mio grazie è quello della città di Quarrata. Non può che essere per tutti i volontari partendo da Claudio fino a quella persona che dedica un’ora alla settimana ma per fare del volontariato. Credo che sia una cosa fondamentale e importante per la nostra società”.

“Oggi è un giorno di festa anche per Quarrata — ha aggiunto — perchè i mezzi che andremo a inaugurare serviranno ai cittadini. Ricordo i giorni difficili che abbiamo passato per la questione del covid e la Tonia stessa ha coordinato tutta una serie di azioni che bisogno del volontariato perchè mentre tutti si cercava di proteggersi avevamo queste persone che venivano alle nostre abitazioni portandoci medicinali, cibo o trasportandoci al pronto soccorso, a fare le visite mediche e quant’altro. Ecco questo è il mondo del volontariato, questa è la Croce Rossa”.

Oltre alla esposizione dei mezzi per le attività di emergenza nei vari stand allestiti (che rimarranno aperti fino alle 18 circa) sarà possibile aderire alla campagna soci sostenitori, iscriversi al corso di accesso per diventare volontario.

È prevista la presentazione delle campagne “Health care in danger”, attività “Unessereumano 1000 colori” e “Love Red” a tutela della salute per una educazione sessuale consapevole. Inoltre oltre ai tamponi rapidi gratuiti saranno forniti anche la misurazione della saturazione e della pressione arteriosa. Rimarrà aperto per tutta la giornata lo stand gastronomico.

Andrea Balli

