quarrata. É DI MASSIMILIANO LUNARDI IL TERZO MIGLIORE PANETTONE DEL MONDO

Il video di Beatrice Volta (arrivata ieri al quarto posto) premiato oggi come il migliore della categoria “Panettone al cioccolato”

QUARRATA. È di Massimiliano Lunardi il terzo migliore Panettone del Mondo 2021. Il verdetto è arrivato a metà pomeriggio di oggi dopo due giorni di lavoro da parte di una giuria di grandi professionisti ed esperti del settore tra cui Paco Torreblanca, il miglior pasticcere spagnolo.

La giuria guidata da Massimo Ferrante, vincitore della Coppa del Panettone 2019 ha ritenuto il panettone tradizionale del quarratino Lunardi, tra i migliori in assoluto. Il risultato è arrivato dopo due anni di selezioni nazionali in cinque paesi.

I superfinalisti provenivano oltre che dall’Italia anche da Francia Spagna, Svizzera Portogallo, Stati Uniti, Canada, Brasile e Australia.

Massimiliano Lunardi della azienda quarratina Fratelli Lunardi aveva presentato come richiesto dal concorso sei pezzi da 1 kg di panettone tradizionale, realizzati con pasta madre naturale, doppia fermentazione naturale e dalla forma alta.

Un ottimo risultato per Quarrata alla coppa del mondo del panettone dopo il quarto posto ottenuto ieri da Beatrice Volta di Come una volta nella categoria “Cioccolato” a cui si deve aggiungere il premio ottenuto oggi dalle mani di Igino Massari per il migliore video realizzato.

“Un video – ha commentato il noto maestro pasticcere – che esprime grande tecnica di riprese, molto pulito e che da il senso di cosa è la pasticceria”

“L’obiettivo di questo progetto – ha spiegato il maestro pasticcere Giuseppe Piffaretti, cultore del lievito madre e tra le menti ideatrici della Coppa del Mondo – non è solo celebrare un prodotto che, a partire dalle sue origini, è riuscito a superare confini e stagioni per imporsi sulla scena internazionale, ma è soprattutto l’occasione per raccontare e premiare i processi rigorosi che sono alla base della creazione di un prodotto artigianale di alto livello”.

Andrea Balli

