quarrata. È MORTA IOLANDA CARDINI, LA FRANTOIANA DEL POLLAIOLO

Aveva cessato l’attività nello stesso anno di Roberto Corsini. I funerali domani 17 alle 11 alla chiesa di Santa Maria Assunta

QUARRATA. [a.b.] A distanza di pochi giorni dalla scomparsa di Roberto Corsini, già titolare del frantoio di Tizzana ieri a 90 anni è morta anche Iolanda Cardini, che dopo la morte del marito Giulio Landini ha gestito dalla fine degli anni Ottanta fino a tre anni fa il frantoio di via Burianese, conosciuto da come quello del Pollaiolo dal nome della zona dove si trovava

Il frantoio Landini era sorto nel 1945 da una piccola attività esistente ed è rimasto in funzione grazie all’interessamento della signora Iolanda, conosciuta e apprezzata a Quarrata anche per le sue doti in cucina come ben evidenziato in un articolo pubblicato da Noidiqua nel 2017.

I funerali di Iolanda Cardini si terranno domani martedì 17 gennaio alle ore 11 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.

Ai familiari (il fratello, la cognata e i nipoti) le condoglianze di Linea Libera.