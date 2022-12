quarrata. È MORTA LEONIA GAGGIOLI, LA PRIMA PARRUCCHIERA UNIXEX DEL COMUNE

Aveva 92 anni. Domani sabato 31 dicembre alle 15 i funerali nella chiesa di Santa Maria Assunta

QUARRATA. [a.b.] Era figlia di Oscar, il barbiere di via Trieste e dal padre ereditò l’arte del taglio entrando da ragazzina (erano gli anni 50) nella bottega di famiglia. Ieri a 92 anni è scomparsa Leonia Gaggioli.

A Quarrata è stata in assoluto la prima a percorrere la politica dell’unisex nel taglio dei capelli. Lavorando in un posto frequentato esclusivamente da uomini con il suo savoir faire, la sua gentilezza riuscì ad attrarre anche la clientela femminile. Dagli anni 60 affiancò il fratello Vasco portando avanti l’attività con la semplicità di sempre.

“Quarrata — ha scritto uno dei nipoti, Andrea Torringhi — dovrebbe dedicarle rasoio e forbici d’oro. Mia zia ha fatto barba e capelli a grandi e piccini per diverse generazioni. La bottega del nonno Oscar, poi sua e di zio Vasco, era un punto di riferimento in città dove molti tra un taglio e l’altro venivano a far salotto e tante chiacchiere”.

I funerali si terranno domani sabato 31 dicembre alle 15 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Quarrata.