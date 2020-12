quarrata. È MORTO FLORIANO GEMIGNANI

Imprenditore ha conciliato la propria attività con quella dello sport: ciclismo e calcio

QUARRATA. [a.b.] E’ scomparso Floriano Gemignani, imprenditore nel settore del mobile (per anni con il fratello Giosuè) ha gestito la mostra di mobili “Casa Selezione”. Floriano, 70 anni, come il fratello ha conciliato la propria attività con lo sport: soprattutto il ciclismo. Una passione nata a fine anni ’70 quando il padre Aldo, con Azelio Belli titolare con lui della Cimot dette vita alla “Cimot Vellutex Casellina” poi trasformata nel 1985 in “U.c. Casini Arreda” che ottenne numerosi successi e un “palmares” costituito da ben sei titoli di campioni del mondo Under 23, alcuni campionati europei e altrettante importanti gare.

E’ stato anche vicepresidente dell’Ac Quarrata con Aldo Montagni presidente.

Da qualche tempo si era ritirato nell’azienda agrituristica Ceppeto primo a Forrottoli gestita insieme alle nipoti Chiara e Benedetta e al figlio Nicola.