quarrata. È MORTO LIDO BENINI

Per anni è stato il sacrestano di don Aldo Ciottoli

QUARRATA. [a.b.] A 87 anni è scomparso Lido Benini. A Quarrata molti lo ricordano per il servizio prestato a favore della parrocchia di Santa Maria Assunta, soprattutto nel periodo in cui era parroco don Aldo Ciottoli.

Lido era una figura attiva, presente non solo durante le celebrazioni eucaristiche ma anche durante le feste religiose come le processioni.

Per anni è stato non solo il “sacrestano” ma il “tuttofare”. Lo ricordiamo a “servire” la Messa ma anche come lettore. Tra gli organizzatori della “Processione del Venerdì Santo” e di altre funzioni religiose.

I funerali si terranno venerdì 26 marzo alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Fino ad allora la salma rimarrà esposta presso le cappelle del Commiato della Misericordia di Quarrata.