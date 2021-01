quarrata. È MORTO MARIO GIABBANI, COMMERCIANTE STORICO

Per oltre 30 anni ha gestito con la moglie un negozio di ortofrutta in via Montalbano

QUARRATA. [a.b.] A 95 anni è scomparso Mario Giabbani. Originario del Casentino Giabbani è un noto ex commerciante di Quarrata. Prima (dal 1959 al 1966) come ambulante “a bordo di un furgoncino” portava a domicilio frutta e verdura.

Poi dal 1966 ha aperto un proprio negozio in via Montalbano a due passi dalla piazza centrale dove insieme alla moglie Milena ampliando la propria offerta con la vendita anche di generi alimentari e prodotti per la casa ha lavorato ininterrottamente fino al 1998 quando è andato in pensione.

Una figura conosciuta a cui erano legati molti quarratini.

Una vita, quella di Mario, contrassegnata anche da un forte dolore: la morte di un figlio – Marcello – di appena 6 anni avvenuta nel 1959 travolto da un camion che stava facendo manovra proprio nel cortile di casa.

Ai figli Massimo e Daniele le condoglianze di Linea Libera.