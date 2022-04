quarrata. È NECESSARIO DOTARE IL TERRITORIO COMUNALE DI UNA TENENZA DEI CARABINIERI

Il consiglio comunale ad unanimità ha approvato una mozione presentata dalla lista civica Noi per Quarrata e dal Pd. Approvati anche gli emendamenti proposti da Michelozzi e Nigi

QUARRATA. Approvata all’unanimità nell’ultimo consiglio comunale una mozione per il potenziamento dell’organico dell’Arma dei Carabinieri in Quarrata e il percorso per dotare la città di una Tenenza dei Carabinieri.

La mozione è stata redatta dalla Lista civica Noi per Quarrata (rappresentata dal consigliere Marino Michelozzi) insieme al gruppo consiliare del Pd. Al testo originario sono stati presentati anche due emendamenti (uno dallo stesso Michelozzi della lista Noi per Quarrata e l’altro dal consigliere Nigi della Lega Salvini Premier) entrambi approvati.

Al momento la forza effettiva della Stazione dei Carabinieri di Quarrata è di 4-5 unità inferiore alla Forza organica prevista.

La mozione come emendata impegna sindaco e giunta a richiedere il potenziamento dell’organico del Comando dei Carabinieri di Quarrata resosi necessario in conseguenza del significativo aumento negli anni della popolazione quarratina con la possibilità di aumentare il numero del personale in servizio e di conseguenza i servizi di sicurezza urbana sul territorio comunale; a compiere tutti i passi per richiedere al Ministero competente l’elevazione dell’attuale Stazione dei Carabinieri a Tenenza sfruttando anche i fondi-risorse del Pnrr legati a questo settore di infrastrutture; ad attivarsi da subito con il Prefetto, il Comandante dei Carabinieri di Pistoia, il Comandante della Legione Carabinieri Toscana e il Comando Generale dell’Arma affinchè sia ripianato l’organico della Stazione Carabinieri di Quarrata portando la Forza effettiva della stessa a eguagliare quella Organica già prevista.

“L’idea di portare questa mozione sul potenziamento dell’organico dell’Arma dei Carabinieri e di iniziare un percorso per dotare la città di una Tenenza dei Carabinieri — spiega Marino Michelozzi — mi era venuta in una delle prime riunioni del gruppo di maggioranza nel 2017 all’inizio della legislatura.

Di concerto con i consiglieri del Pd questa idea venne momentaneamente accantonata per poterla poi proporre in un secondo momento del percorso della legislatura. Di recente l’ho riproposta a Massimiliano Guetta, il capogruppo del Pd ed insieme ci siamo messi a lavorare per elaborarla, questo anche per cercare di aggiungere un ulteriore tassello al programma del centrosinistra 2017-2022 prima della conclusione del mandato del sindaco Mazzanti”.

“Nella mozione — aggiunge Michelozzi — vengono spiegate, ricordate e descritte le motivazioni per iniziare questo percorso che necessita di vari passaggi in varie commissioni parlamentari. Il fatto di aver voluto proporre poi un emendamento o meglio una integrazione dopo che la mozione era stata già protocollata e inviata dal presidente del consiglio comunale a tutti i consiglieri era per precisare la richiesta scritta al secondo punto della mozione e per migliorare l’iter del percorso istituzionale”.

“Ricordare l’inserimento dei fondi-risorse del Pnrr e l’elevazione della Stazione dei Carabinieri a Tenenza dei Carabinieri non è per me un tecnicismo ma una precisazione ben in vista che completerebbe l’iter per compiere tutti i passi necessari verso i Ministeri competenti e verso la Prefettura. Anche perchè per il settore dell’Arma dei Carabinieri la Legge di bilancio 2022 dello Stato riporta che sono state stanziate risorse per un programma ultra decennale chiamato Casa del Carabiniere 2030, di rinnovo infrastrutturale dell’Arma finalizzato alla costruzione di nuove caserme di proprietà del Demanio dello Stato”.

La richiesta di dotare Quarrata di una tenenza dei Carabinieri con l’aumento del personale in servizio è un progetto che circolava negli ambienti politici locali da oltre un trentennio. Negli anni 90 venne venne promossa da parte della Pro Loco una petizione in tale senso.

“Anche se la sinergia tra l’amministrazione comunale, la Polizia Municipale, la Prefettura e le forze dell’ordine ha già dei rapporti molto stretti di collaborazione mi sembra giusto aver contribuito oggi — conclude Michelozzi — a portare all’attenzione del consiglio comunale questa mozione visti i tempi lunghi del percorso dell’iter istituzionale per il raggiungimento di questo obiettivo in quanto il problema della sicurezza urbana e sul territorio comunale è particolarmente sentito dalla cittadinanza quarratina”.

Andrea Balli

