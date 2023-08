quarrata. È POSSIBILE RINNOVARE LA CARTA D’IDENTITÀ SU APPUNTAMENTO

Da oggi 1 agosto 2023 il servizio di cortesia presso l’Urp. I cittadini potranno chiamare per prenotare l’appuntamento di rinnovo

QUARRATA. Da oggi 1 agosto 2023 i cittadini e le cittadine con carta d’identità in scadenza o già scaduta potranno contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico per il rinnovo del documento. Il rinnovo avverrà su appuntamento concordato, presso lo stesso ufficio, in Piazza Risorgimento 40, nello sportello dedicato a tale servizio di cortesia.

Il servizio di cortesia Urp di rinnovo carte d’identità su appuntamento sarà svolto in concomitanza con il servizio di rilascio e rinnovo carte d’identità ordinario – ad accesso libero (quindi non su appuntamento) – presso lo Sportello Anagrafe in Piazza della Vittoria, 1.

Il cittadino o la cittadina residente nel Comune di Quarrata, interessata a fruire del servizio di cortesia Urp di rinnovo carte d’identità su appuntamento, dovrà contattare telefonicamente i numeri dell’ufficio 0573 771 213/220 e fornire indirizzo email personale e recapito telefonico.

Riceverà in conseguenza presso il suo indirizzo email personale le brevi istruzioni su quanto necessario ad effettuare il rinnovo e l’Avviso PagoPA dell’importo di legge per il rinnovo pari a 22,21 euro — cui possono essere applicati costi di commissione — che l’utente dovrà saldare entro i tre giorni antecedenti l’appuntamento di rinnovo.

Chi può beneficiare del servizio di cortesia

Possono ottenere il rinnovo della carta d’identità su appuntamento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico i cittadini residenti nel Comune di Quarrata

– con carta d’identità scaduta o in scadenza entro 6 mesi dall’appuntamento

– dotati di indirizzo email personale e recapito telefonico

– paganti entro tre giorni dall’appuntamento l’Avviso PagoPA personale che sarà inviato presso l’indirizzo email fornito dal richiedente al momento di definizione concorde dell’appuntamento

Attenzione: il servizio di cortesia URP di rinnovo carte d’identità su appuntamento comporta la ricezione esclusiva di Carta d’Identità Elettronica (CIE) la quale arriva nel formato tessera sei giorni lavorativi dopo la conclusione della procedura di rinnovo.

La cittadinanza bisognosa di una carta d’identità cartacea per documentati e reali motivi di urgenza legati ad un viaggio prossimo, può essere fonita esclusivamente dallo Sportello Anagrafe in Piazza della Vittoria, 1.

Come prenotare l’appuntamento

– via telefono fisso o cellulare chiamando i numeri0573 771 213/220 dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico

– di persona presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)

Cosa riceve via email chi ha concordato l’appuntamento

Il cittadino o la cittadina che ha fissato l’appuntamento di rinnovo della carta d’identità tramite il servizio di cortesia URP riceve via email

– il promemoria dell’appuntamento concordato

– l’Avviso PagoPA personalizzato con l’importo di legge per il rinnovo (22,21 euro) da saldare entro tre giorni dall’appuntamento. L’Avviso PagoPA può essere saldato col la app IO o sul sito web www.pagopa.gov.it o con le app del proprio Ente Creditore (Home Banking) pagando con carte, conto corrente e CBILL. In alternativa l’Avviso PagoPA può essere pagato sul territorio in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Supermercato, negli ATM dove sarà possibile saldare il dovuto in contanti, con carte o conto corrente

– l’elenco dei documenti richiesti al momento del rinnovo per effettuare la procedura, riportati di seguito in questa pagina

– il collegamento alla pagina di dettaglio con tutte le informazioni sul rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche (CIE)

Cosa deve portare il richiedente il giorno dell’appuntamento

Il cittadino o la cittadina che ha fissato l’appuntamento di rinnovo dovrà presentarsi nella data e nell’orario concordato presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in Piazza Risorgimento, 40 con i seguenti documenti:

– ricevuta di pagamento dell’avviso PagoPA inviato via email*

– la sua Carta d’identità scaduta (o la copia della denuncia di smarrimento in caso di impossibilità a trovarla)*

– una sua fototessera* dello stesso tipo di quelle usate per il passaporto in formato cartaceo o elettronico: la foto deve essere recente, frontale ed inquadrare in primo piano viso e spalle, con fondo chiaro e a tinta unita. I copricapo non sono consentiti se non per motivi religiosi.

Gli occhi devono essere visibili e non coperti da capelli. Gli occhiali non devono produrre un riflesso: in ogni caso si precisa che la qualità e validità della foto viene valutata automaticamente dallo scanner ministeriale. In caso di formato elettronico l’immagine dovrà avere le seguenti caratteristiche: definizione immagine: almeno 400 dpi, dimensione del file: massimo 500kb, formato del file: JPG. In caso di formato elettronico potrà anticipare l’immagine via email all’indirizzo urp@comune.quarrata.pistoia.it

– la sua Tessera Sanitaria

* Documento obbligatorio

Per informazioni

Ufficio Relazioni con il Pubblico

email urp@comune.quarrata.pistoia.it

tel 0573 771 213/220/129

[comune di quarrata]