quarrata. ECCO LE AZIENDE DEL COMUNE CON IL MAGGIORE FATTURATO

Le due migliori aziende del 2022 sono la Gualtiero Gradi srl e Ala Carburanti mentre quella con una maggiore percentuale di crescita sull’ultimo anno è stato il maglificio David & Sons srl

QUARRATA. Nella classifica delle aziende quarratine con il maggiore fatturato ottenuto nel 2022 come riportato dal portale Reportaziende.it ai primi due posti troviamo due aziende della frazione di Catena — la Gualtiero Gradi srl (fondata nel 1985) e Ala Carburanti srl (risalente al 2013) — la prima che si occupa di commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati e l’altra di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati.

Entrambe le aziende fanno capo a Giacomo Gradi, figlio di Gualtiero che prima realizzò un impianto di distribuzione carburante e poi divenne proprietario di una rete distributiva.

Complessivamente lo scorso anno entrambe hanno fatturato una cifra di poco inferiore a 235.035.700 euro.

Sulla base dei dati camerali Ala Carburanti nel 2022 ha registrato un utile di € 1.136.862,00. Con oltre 60 impianti in Toscana, Liguria, Emilia Romagna e Lazio, Ala Carburanti è una azienda leader nella distribuzione di prodotti petroliferi per il centro Italia.

Al terzo posto nella classifica per fatturato troviamo ben staccata con € 25’076’661 la New Media Agency srl di via del Casone che si occupa di conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari seguita dalla Sofas & Sofas Logistic srl (trasporti di merci su strada) di via Giotto (.€ 23’538’219 nel 2022) e infine alla quinta posizione l’azienda Corium Italia srl (fabbricazione di poltrone e divani) con € 17’491’340.

Nelle prime dieci posizioni troviamo una altra azienda di Commercio all’ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati, la Pontepetrol di Casini, la Cieffe Filati srl (preparazione e filatura di fibre tessili), Formitalia Group srl (fabbricazione di poltrone e divani), Cantine Bonacchi Spa (produzione di vini da tavola) e la Ros Srl di via Piemonte (fabbricazione di poltrone e divani).

Le aziende (con fatturato superiore a 500 mila euro) con una maggiore percentuale di crescita sull’ultimo anno, sempre secondo il portale, sono risultate il maglificio David & Sons srl di via Brunelleschi (fabbricazione di tessuti a maglia) con una variazione del 378 per cento (passando da € 664.627 del 2020 a € 3.175.421 del 2021), la Maineim srl (fabbricazione di bigiotteria e articoli simili) di via Rubattorno con una percentuale del 183, Quarrata Qualità Export scrl (Commercio all’ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l’industria, il commercio e la navigazione) di via Piero della Francesca (164%) e con una percentuale del 115 per cento Quarrata Scavi Due srl (costruzione di strade e autostrade), Legnosystem (fabbricazione di poltrone e divani) e Euro Forme srl (fabbricazione di lastre, fogli, tubi e profilati in materie plastiche).

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]