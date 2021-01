quarrata. EDILIZIA SCOLASTICA: 335 MILA EURO DALLA FONDAZIONE CARIPT

Il Comune vi aggiungerà altri 417mila euro per finanziare tre progetti su altrettante scuole

QUARRATA. Ammontano a 335mila euro le risorse erogate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia al Comune di Quarrata, destinate all’edilizia scolastica. Una cifra consistente alla quale si aggiungeranno altri 417mila euro finanziati direttamente dal Comune con proprie risorse.

Tre i progetti presentati dal Comune al bando “Nuovi Cantieri 2020” della Fondazione Caript, che ha finanziato per intero l’importo richiesto dall’Amministrazione quarratina. Gli edifici coinvolti sono tutti plessi scolastici di frazione e nello specifico: le scuole dell’infanzia di Casini e di Catena e la scuola primaria e dell’infanzia di Valenzatico.

“Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio – afferma il Sindaco di Quarrata Marco Mazzanti – che ancora una volta ci permette di intervenire in maniera significativa sul nostro territorio, investendo preziose risorse in uno degli ambiti che consideriamo prioritari e cioè quello dell’edilizia scolastica. Con i tre progetti in programma andremo a proseguire l’opera di riqualificazione e messa in sicurezza dei nostri edifici scolastici, a tutela di tutti gli studenti e del personale scolastico”

Il progetto più oneroso riguarda il plesso scolastico di Valenzatico, per il quale si prevede il completo adeguamento sismico, per una spesa totale di 685mila euro, di cui 385mila euro da parte del Comune di Quarrata e 300mila euro della Fondazione Caript. Come previsto dal bando, si prevede l’avvio dei lavori entro settembre.

Entro la fine della primavera (come previsto dal bando) sarà affidato l’incarico per un audit sismico e una valutazione di prevenzione degli incendi nella scuola dell’infanzia di Casini, in via Statale, per un importo di 26.145 euro, di cui 11.145 finanziati dal Comune di Quarrata e 15mila dalla Fondazione Caripit.

Sarà realizzato infine il progetto di adeguamento sismico della scuola dell’infanzia di Catena, per una spesa prevista di 41.108 euro di cui 21.108 euro dal Comune di Quarrata e 20.000 dalla Fondazione Caript. Anche in questo caso i tempi sono dettati dal bando, che prevede la conclusione del progetto entro fine luglio.

[comune di quarrata]